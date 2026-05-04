Magyar Péter lecseréli a TEK-et

„Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el” – közölte Facebookon Magyar Péter, a Tisza elnöke, leendő miniszterelnök.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) 2010-es megalakulása óta a TEK feladata volt a miniszterelnök védelme egy 2010-es kormányrendelet szabályozása szerint.

2022-ben az ellenzék egy választási győzelem esetén megszüntette volna a TEK-et. Lengyel Róbert egykori rendőrtiszt, siófoki polgármester, az akkori ellenzék rendészeti szakpolitikai kabinetvezetője akkor úgy fogalmazott, „az Orbán Viktor miniszterelnök személyi védelmét ellátó Terrorelhárítás Központ, azaz a TEK a jelenlegi formájában nem maradhat meg”, mert a TEK „rendőrség a rendőrségben”, magyarán az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK) semmiféle ráhatása nincs a terrorelhárító tevékenységre, és ez nincs így jól, a terrorelhárítást újra integrálni kell az ORFK szervezeti egységeként.