Technikai hiba miatt akadoznak a banki utalások

Cikkünk frissül

„Országosan problémák vannak a Giro-rendszerrel, nem érkeznek meg a bankközi utalások, már javítják a rendszert, remélhetőleg még ma megérkezik minden elakadt utalás" – ezt mondta olvasónknak az egyik kereskedelmi bank ügyfélszolgálata, mikor arról érdeklődött, hol van az utalása. Egy 170 ezres tételről van szó, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájáról vár.

Ugyanígy járt másik olvasónk is, akinek reggel óta nem érkezett meg a 600 ezer forintja a MÁK-tól, noha az ott vezetett számlájáról már elment az összeg. (Frissítés: ez végül négy előtt nem sokkal befutott.)

A családi pótlék (12.200 forint) sem érkezett meg.

Egy cégvezetőnek is ugyanazt mondta a banki ügyintézője, mint a cikk elején említett olvasónknak: azért nem kapta meg az átutalást, mert nem működik a Giro-rendszer. Ő egy 20 millió forint alatti utalásra vár. Az ügyintéző szerint a magánszemélyek 1 millió alatti utalásaival nincs gond, de ezt azért az államkincstáros tapasztalat árnyalja. A kisebb összegek viszont tényleg átmennek, próbából küldtünk 50 ezret egyik számlánkról a másikra, az működött.

Olvasóinktól úgy tudjuk, vendéglátóhelyek sem kapták meg a hétvégi kártyaforgalom vagy a kiszállított ételek után járó pénzt.

A bankközi utalások a Giro-rendszeren keresztül mennek, ennek a működését az MNB folyamatosan ellenőrzi. Felhívtuk a Giro ügyfélszolgálatát, hogy megtudjuk, mi okozza a problémát és mikorra áll helyre a rend, de miután azzal kezdtük, hogy újságíróként szeretnénk erre választ kapni, kapcsolták az illetékest, majd megszakadt a vonal.

Levélben is megkerestük a Girot illetve az MNB-t, illetve több bankot is. Egyelőre az MBH válaszolt.

Azt írták, hogy „a GIRO Zrt. InterGIRO2 (IG2) rendszerében technikai hiba lépett fel, amely az elszámolásforgalmat érinti. Emiatt a más bankoktól érkező IG2 utalások átmenetileg nem jelennek meg a számlákon – például a munkabér‑jóváírások sem.”

Az InterGIRO2 a nappali utalásokat számolja el, óránként.

Az MBH azt írta, az IG2 utalásokat a bankból kiküldték, de a GIRO központi hibája miatt a kedvezményezettnél nem írják jóvá az összeget a hiba elhárításáig. A bank azt írta, a külső szolgáltatónál fellépő hiba elhárításán már dolgoznak. „A GIRO által megküldött tranzakciók beérkezést követően az MBH Bank automatikusan feldolgozza és jóváírja a tételeket, az ügyfeleknek nincs teendőjük.”

Az MBH-tól azt is megkérdeztük, hogy milyen összegű utalásokat érint a fennakadás, és milyen tájékoztatást kaptak a hiba okáról, de ezekre nem tértek ki külön. A Telex úgy tudja, a bankok nem kaptak hivatalos figyelmeztetést.

Az OTP megkeresésünkre azt írta, külső szolgáltató miatt több bank esetében is jelenleg problémák léphetnek fel az azonnali utalási rendszeren kívüli utalási tranzakciókkal. „A külső szolgáltató mindent megtesz, hogy a rendszer működése helyreálljon. Hangsúlyozzuk, hogy az azonnali utalási tranzakciók, tehát a 20 millió forint alatti, nem időzített utalások rendben megtörténnek. A hiba nem az OTP Bank rendszerében keletkezett.”

A bank applikációján lényegében ugyanez a figyelmeztetés olvasható. (Címlapi kép: Gudellaphoto - stock.adobe.com)