Eltűnt egy olasz zenész Budapesten nem sokkal a koncertjük előtt, már az Interpol is keresi

Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány elnöke felhívást tett közzé hétfőn közösségi oldalán Davide Lucchelli olasz zenész ügyében, aki május elsején tűnt el Budapesten.

Luca Zaia bejegyzésében arra kér mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, mert minden segítség számíthat.

A padovai születésű, 24 éves dobos, Davide Lucchelli zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre. A zenekar tagjainak beszámolója szerint május elsején Davide Lucchelli a városligeti koncert előtt két órával elszakadt a csapattól, később ismét csatlakozott a zenekarhoz, végül este fél kilenc körül végleg nyoma veszett.

A zenekar honlapján olvasható közlemény szerint Lucchellit utoljára utoljára a IX. kerületben, a Mester utca 30-32. környékén, egy parkolóban látták. Kék farmert és egy fekete bőrdzsekit viselt. A férfit az Interpol is keresi. (MTI)