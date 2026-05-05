A Mazsihisz reméli, hogy „a nyilas nézeteket valló” Wass Albert utoljára szerepelt magyar érettségin

Közleményt adott ki a Mazsihisz azok után, hogy a hétfői magyar írásbeli érettségin Wass Alberttel kapcsolatos feladat is szerepelt. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége szerint kifogásolható tény Wass-sal szemben, hogy az író „egész életében büszkén hangoztatta antiszemita nézeteit, sőt egy művében »patkányként« ábrázolta a zsidóságot”, illetve még az 1980-as években is munkatársa volt a Szálasi egykori sajtófőnöke által szerkesztett Új Hídfő című nyilas lapnak.

Ha ezekkel a tényekkel a magyar érettségit összeállító szakemberek nem voltak tisztában, az éppen úgy elítélendő, mint az, ha erről esetleg tudtak, de mindezek ismeretében emeltek be egy Wass Alberttel kapcsolatos kérdést az érettségi feladatok közé

– írja a Mazsihisz a Szombat folyóiratban megjelent közleményben.

A szövetség bízik abban, hogy Wass utoljára szerepelt magyar érettségin, és hogy „a következő évek kormányzati kultúrpolitikája nem várja el a magyar fiatalságtól, hogy Wass Albert életéből és műveiből is felkészüljön nagy, meghatározó középiskolai megmérettetésére”. Azt javasolják, hogy az új oktatási kormányzat vizsgálja felül a Nemzeti Alaptantervet, „mert ennek a nyilas szerzőnek nincs helye az irodalmi tananyagban”.