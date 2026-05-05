A NAV 310 millió forint eltűnése miatt nyomoz a fideszes vezetésű Kömlőn

bűnügy

310 millió forint eltűnését vizsgálja a NAV egy észak-magyarországi ügyben, ahol a gyanú szerint könyvelési trükkökkel tüntethettek el közpénzt több hazai és uniós pályázatból – írja az Egri Ügyek.

A lap szerint a NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói összehangolt akcióban vonultak ki, az ügyben pedig több ismert név is felmerült, többek között Kömlő fideszes polgármestere, Túró Tamás, akit kihallgattak, majd hazamehetett. Túró 2014-ben lett a település polgármestere, utána limuzinos ballagáson osztotta a pénzt a gyerekeknek.

Túró Tamás polgármester a 2016-os Hősök Napján
Forrás: Facebook/Kömlő Község

A hatóságok az akció során papíralapú és elektronikus dokumentumokat foglaltak le, emellett több mint 30 millió forintnyi, igazolatlan eredetű készpénzt is találtak. A nyomozás központi alakját üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanújával hallgatták ki – írják.

bűnügy túró tamás korrupció fidesz kömlő korrupciógyanú csalás
Kapcsolódó cikkek

Kömlő új polgármestere limuzinos ballagáson osztotta a gyerekeknek a pénzt

Turó Tamás látható Kis Grofó és Jolly koncertklipjében.

Herczeg Márk
POLITIKA

Az önkormányzat szerint nem igaz, hogy Kömlőn mindenki retteg a migránsoktól, de aki mégis, azt meg kell nyugtatni

A címlapokra került település vezetése dühös a politikusokra, a médiára és a kommentelőkre, amiért lenézik a kömlőieket.

Urfi Péter
POLITIKA