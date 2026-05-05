Karácsony: Itt a lehetőség végre, hogy megtisztítsuk a városainkat egyszer és mindenkorra a vizuális környezetszennyezéstől

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Facebookon reagált arra, hogy Balásy Gyula a Kontrollon állt nyilvánosság elé:

„A gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat. Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől.

Nézem ezt az interjút, ahogy a rendszerkegyelt milliárdos megkönnyezi saját és gazdái bukását, és annak a hazának a szeretetéről beszél, amit éppen az ő jól fizető közreműködésével abuzáltak és traumatizáltak évekig. Megbocsátást vár netán? Szerintem az biztosan nem jár neki. Sem neki, a végrehajtónak, de a megrendelőknek sem, ezt se feledjük.

Ezek az emberek tudatosan és szisztematikusan, egyre nagyobb dózisban adagolva csöpögtették a mérget a magyarok lelkébe. Embereket, közösségeket tettek gyűlöletcélponttá, rámentek erre életek az elmúlt 16 évben. Nincs az a könnyes interjú, ami ezt rendbe hozhatja, a felejtés nem opció, mert ha nem dolgozzuk fel a lelkek ellen elkövetett bűnöket, arra ítéltetünk, hogy újra átéljük azokat.

Persze én is szerepeltem jó pár ilyen hazug gyűlöletplakáton, amit ez az ember gyártott az Orbán-kormány megrendelésére. Voltam én már bohóc, kerítésvágó, dollárbaloldali vagy mi, háborúpárti, klón, ki tudja, mi még. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy vissza kell nyernünk a teret, ahol a politika újra erkölcsi cselekvés lehet, és innen nézve, a morál felől, ezekre a tettekre nincs bocsánat.

Ezt a gyűlöletpropagandát hosszú évekig jogszabályokkal vették körbe, törvényekkel, kormányrendeletekkel biztosították a sok milliárdos profitot, és így védték a propagandájukat az önkormányzatoktól is, amelyek el akarták ezeket tüntetni az utcáról. Jogszabályi védelem miatt lehetett az utcákon osztogatni Budapesten újságnak kinéző szennypropagandát, ezért rondíthatják még mindig a városképet otromba épülethálók, és azért éktelenkedhetnek az üres és romos telefonfülkék városszerte, mert azokra is propagandaplakátokat tettek. És ezért van, hogy Budapest kénytelen elviselni az egyik legtöbb óriásplakátot az európai városok közül, a több mint 10 ezer (!) óriásplakát túlnyomó többsége ráadásul tulajdonképpen illegálisan lett kihelyezve.

Budapest mindezek ellen az elmúlt években több pert indított, egy részük még most is folyamatban van. De itt az idő, és itt a lehetőség is végre, hogy megtisztítsuk a városainkat egyszer és mindenkorra a vizuális környezetszennyezéstől.

Az új kormánnyal azokról a jogszabály-módosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntethessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáinkról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriásplakátok számát a városban, és hogy soha többé ne lehessen gyűlöletpropagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket.”