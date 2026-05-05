Balásy Gyula inkább vádalkut ajánljon fel, ne a cégeit

A hétfő este a Kontrollon majdnem elpityeredő Balásy Gyula úgy volt az állami pénzek kiszivattyúzásra felépített NER egyik ikonikus alakja, hogy a közvélemény alig ismerte. Sokáig csak egyetlen céges profilfotó keringett róla, aztán 2023 nyarán Czinkóczi kollégának sikerült elkapnia őt egy autóversenyen, amire Balásy az 1991-es Ferrari Testarossájával nevezett, de mivel az elromlott, kénytelen volt a 30 éves Lamborghini Diablójával indulni. Emlékezetes séta lett belőle, amiből kiderült, a személyes kommunikációnak közel sem nagymestere a NER-propaganda gyártója.

Nem mintha tehetség kellett volna ahhoz, hogy pár év alatt Magyarország 34. leggazdagabb embere legyen a semmiből. Balásy volt az, akit tényleg jól fizetett a Tóni. Rogán kegyéből lett előbb az állami cégek kommunikációjának monopolhelyzetben lévő ura, majd hozzácsapták a rendezvényszervezést is. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van nagyjából 900 állami cég, szervezet, hivatal, kamara, minisztérium, mindenféle. Ha ők kommunikálni szerettek volna bármit, vagy rendezvényeket szerveztek volna, akkor kizárólag Balásy cégeihez fordulhattak. Oda utaltak, Balásy cégei pedig vagy elvégezték maguk a munkát, vagy alvállalkozót vettek igénybe, jutalékkal megcsapolva az állami forrásokat. Emellett ők bonyolították le a kék plakátos kormányzati uszításokat is. A Kontroll-interjú tán legdöcögősebb, legkörülményesebb részében azt igyekezett elmagyarázni ezekről, hogy a kormányzati propaganda a tevékenységüknek csak nagyon kicsi része volt, persze a legláthatóbb. De ezekhez szakmailag a lehető legkevesebb közük volt, csak közzétették azokat, meg pici grafikai munka volt velük.