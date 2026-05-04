Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

Érzelmes interjút adott a Kontrollnak Balásy Gyula, az állami megrendelésekből meggazdagodott reklámszakember, amelyben bejelentette, hogy felajánlja a több száz milliárd forintot érő cégeit az államnak, miután cége bankszámláit váratlanul és minden előzetes bejelentés nélkül befagyasztották.

Balásy cégei, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek vagyonát a tavaly májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 79 milliárd forintra becsülte. Ebből többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villára, és óceánra néző penthouse-ra is futotta Miami Beach-en.

Balásy Gyula cégei ellen az ügyészség 2024 április elején rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak.

A Kontroll-interjúval Balásy elébe ment a történteknek: az adásból kiderült, hogy nem a csatorna kereste meg őt, hanem a propagandából meggazdagodott reklámguru jelentkezett be. A beszélgetés elején rögtön egy közjegyzői okiratot vett elő, amelyben közérdekű célú kötelezettségvállalásként felajánlja a több mint húsz éve épített teljes cégcsoportját a magyar államnak.

„Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, és amely az állam rendezvényszervezési, médiakommunikációs feladatait végzi, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére”

– mondta. Szerinte nem azért hozta meg ezt a döntést, mert bármit jogszerűtlenül csináltak volna, hanem mert ezek a tevékenységek már túlmutatnak a piaci kommunikáción, és „jobb helyük van az államháztartásnál”.

A beszélgetésben rögtön szóba került, hogy miért nem az ügyészséghez fordult. A kérdésre láthatóan meglepődött, és azt mondta: tudomása szerint semmilyen eljárás nincs ellene. Egyetlen bejelentés történt arról, hogy a cégeik túláraznak, ezt vizsgálja a Nemzeti Nyomozó Iroda, de őt még nem hallgatták ki. Állítása szerint minden szerződésük közbeszerzésen született, transzparens és átlátható, minden dokumentáció rendelkezésre áll, és „mindent el tudnak számolni”. Ezeket az iratokat a felajánlással együtt szintén átadná. (Ezt némileg árnyalja, hogy szerkesztőségünk a mai napig perben áll Balásy egyik cégével: a Rogán-féle minisztérium többféle módon is akadályozta, hogy közérdekű adatigénylésünk után megismerhessük a velük kötött szerződések részleteit, például egyes reklámkampányok – köztük a „magyar katonák koporsóban térnek haza Ukrajnából” típusú spotok – költségeit.)

A cégcsoport értékéről azt mondta: óvatos becsléssel is legalább 80 milliárd forintot ér, körülbelül 100 milliárd forintnyi szerződésállománnyal, közel 30 milliárdnyi eredménytartalékkal és mintegy 15 milliárd forintos követelésállománnyal. Szerinte ez összességében több száz milliárdos nagyságrendű értéket jelent. Hozzátette: az elmúlt években keresett pénzének jelentős részét befektette, és ezeknek egy részét is felajánlja az államnak.

A cégeknél közel 500 ember dolgozik, és évente mintegy 3000 alvállalkozóval működnek együtt. „Ez egy egész ökoszisztéma, a teljes hazai kommunikációs ipar” – mondta. A döntésnél szerinte fontos szempont volt, hogy a munkavállalók egzisztenciája biztosítva maradjon. Azt mondta, ezek az emberek az elmúlt években világszínvonalú munkát végeztek, és szeretné, ha tovább dolgozhatnának.

A riporter rákérdezett, hogy ha nincs politikai változás, akkor is megtette volna-e ezt a lépést.

„Nem tudom” – válaszolta.

Balásy Gyula interjút ad a Kontrollnak Forrás: Kontroll/Youtube

Balásy részletesen beszélt arról is, hogyan építette fel a karrierjét. 2004-ben alapította első cégét, a Lounge Designt, előtte nemzetközi reklámügynökségeknél dolgozott art directorként. Kezdetben kis- és középvállalkozásoknak dolgoztak, majd fokozatosan jöttek a nagyobb megbízások. A politikába 2005-ben került közelebb, amikor az első nemzeti konzultáció grafikai munkáiban vett részt. 2009-ben a józsefvárosi időközi választáson segítette Kocsis Máté kampányát, 2010-ben pedig már közel húsz képviselő kampányán dolgoztak országszerte.

A kormányváltás után először alvállalkozóként kapcsolódtak be az állami kommunikációba, majd 2016-ban indultak önállóan közbeszerzéseken. Elmondása szerint akkor még csak 20–30 fős cég voltak, majd 2018-ban, amikor két versenytárs kiesett, gyakorlatilag rájuk maradt az állami kommunikáció jelentős része: „egyik napról a másikra 30 ügyfélből lett 120”.

A piaci torzításról szóló kritikákat azzal hárította, mindig együtt dolgoztak más cégekkel, és ha az ügyfél kérte, bevontak alvállalkozókat. Szerinte nem igaz, hogy minden munkát ők végeztek. Az elmúlt hat évben 104 tenderen indultak, ebből 48-at nyertek meg, 52-ben más nyert, négy pedig érvénytelen lett.

A kormányzati kampányokkal kapcsolatban azt mondta: a „kék plakátok” a tevékenységüknek csak kis részét tették ki, bár ezek voltak a leglátványosabbak. Állítása szerint a tartalomról nem ők döntöttek, legfeljebb a grafikai megvalósításban és a közzétételben vettek részt, és mindig az ügyfél kommunikációs csapatával egyeztettek.

A riporter rákérdezett arra is, egyeztetett-e bárkivel a döntéséről a kormányzati oldalon. Balásy azt mondta: nem. Ugyanakkor készített egy szakmai anyagot arról, hogyan lehetne a cégcsoportot gyorsan és zökkenőmentesen az állami rendszerbe integrálni, és ennek megvalósításában szívesen részt venne.

A beszélgetésben szóba került a cégek pénzügyi helyzete is: 2024-ben 94 milliárd forintos árbevételt értek el, és több mint 9,3 milliárd forint nyereséget termeltek. Az osztalékról azt mondta, nem tudja pontosan, mennyit vett ki, de minden adat nyilvános. Hozzátette, a 2025-ös és az idei eredmények jelenleg az eredménytartalékban vannak.

Balásy arról is beszélt, hogy több cégének bankszámláját váratlanul zárolták. Állítása szerint minden előzetes jelzés nélkül történt, „technikai hibára” hivatkoztak, és több tízmilliárd forintot érint. Azt mondta, ez veszélyezteti a működésüket: alvállalkozókat, járulékokat, sőt akár a dolgozók fizetését sem tudják időben kifizetni.

A személyes életéről szóló kritikákra reagálva azt mondta, nem tagadja, hogy jómódú lett, de a pénzt jellemzően visszaforgatta a cégekbe vagy befektette. Külföldi ingatlanjai vannak, amelyeket kiad, és időnként a családjával használja őket. A máriaremetei házról azt mondta, többgenerációs otthont terveztek, de nem biztos, hogy megvalósul.

A kampányok tartalmával kapcsolatban azt mondta, nem volt lehetőségük felülbírálni az ügyfelek döntéseit, legfeljebb szakmai vagy jogi véleményt adhattak, és volt példa arra is, hogy visszautasítottak megbízást. Ugyanakkor hangsúlyozta: egy 500 fős cégcsoportnál egy szerződésszegés minden dolgozó életét érintheti.

Arra a kérdésre, hogy külföldre költözne-e, azt válaszolta: Magyarországon született, itt él, itt van a családja, és nincs oka elmenni.

A beszélgetés végén arról beszélt, hogy nem látja a cégcsoport jövőjét a jelenlegi környezetben. „Ön is látja, hogy ebben a helyzetben nem hinném, hogy a cégcsoportnak ebben a formában jövője van” – mondta.

Láthatóan meghatódva hozzátette:

„25 éves voltam, amikor elindítottam az első céget, most közel dupla annyi vagyok, és nem szeretném azt látni, hogy ez így összeomlik.”

Azt mondta, komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégekben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Arra a kérdésre, hogy mit csinál majd ezután, azt válaszolta: nem tudja, de ha más nem, „mezőgazdasággal fog foglalkozni”.

Balásy Gyula korábban inkább kerülte a nyilvánosságot: a 444-nek mindössze egyszer, 2023-ban sikerült megszólaltatnia Balatonalmádiban, egy autós rendezvényen. Akkor egy 1991-es Ferrari Testarossával érkezett, de végül egy Lamborghini Diablóval állt rajthoz.