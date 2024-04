Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak Balásy Gyula cégeinek egyes szerződései miatt

A hivatkozott szerződések kapcsán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt 29022/103/2024 bü. számon rendelte el a nyomozást - válaszolta ezt Polt Péter legfőbb ügyész Vadai Ágnes DK-s képviselő kérdésére. Polt Péter tájékoztatása szerint az ügyben gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor, az eljárás felderítési szakaszban van.

Az ellenzéki képviselő a Szabad Európa oldalán megjelent cikk nyomán tette fel írásban a kérdéseit a főügyésznek. A portál hosszas írásában ismertette, milyen trükkökkel és módszerekkel él Balásy Gyula cégcsoportja, élén a New Land Mediával és a Lounge Design Kft.-vel. A cikk szerint néhány tétel valóban a piaci ár többszöröség szerepel a Balásy-féle árajánlatokban, de főként az óraszámokkal és a darabszámokkal trükköznek, azt ugyanis sokkal nehezebb utólag ellenőrizni, hogy egy adott munka elvégzéséhez hány szakember hány munkaórájára van szükség.

photo_camera Szokatlan módszereket alkalmazhatnak Balásy Gyula cégei Fotó: Németh Dániel/444

De említünk meg egy példát, amit a képviselőnő is beidézett a levelében:

"a táblázat szerint egy portré elkészítése stúdióban 379 098 forint/darab (szabadtéren csupán 319 026), többalakos csoportkép elkészítése stúdióban 450 100 forint/darab (szabadtéren 360 103), amire rájön még a stúdió bérleti díja: ez alapján egy kisebb fotózásra milliókat számlázhat ki a Lounge, miközben piaci alapon meglehet száz-kétszázezerből". Vadai Ágnes szerint mindezek felvetik a bűncselekmény gyanúját, ezért kíváncsi volt arra, indult-e vizsgálat a cikkben szereplők információk alapján, a cselekménnyel összefüggésben hány személlyel milyen jogalapon intézkedtek. Szerette volna megismerni a történeti tényállást is a képviselő, ahogy arra is rákérdezett, voltak-e már kihallgatások és hány személlyel szemben, végezetül pedig kíváncsi lett volna arra is, hogy mikor várható az ügyészség részéről érdemi szakmai döntés.

Utóbbi kérdésre Polt Péter nem adott választ, ugyanakkor leveléből kiderült, hogy mivel felderítési szakaszban van az eljárás, még kihallgatás nem is történhetett volna, jelenleg egyébként az ügyészségnek csupán felügyeleti joga van egyelőre. Ha vizsgálati szakaszba jut az ügy, akkor lehet kihallgatás, és akkor lesz az ügyészségnek irányítói jogköre a nyomozás során.