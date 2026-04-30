Mészáros Lőrinc vasútépítő cége 1,8 milliárddal támogatta az Orbán-kampányt intéző, DPK-kat szervező alapítványt

Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd Zrt. óriási összeggel segítette a Fidesz kampányeseményeit lényegében megszervező Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány nevű szervezetet. Ez derül ki abból a táblázatból, amely a V-Híd vállalatirányítási információs rendszeréből származik, és amelyet forrásunk juttatott el hozzánk. Eszerint a táblázat szerint a V-Híd Zrt. 2026. január 5-én 550 millió forintos támogatást könyvelt el az alapítványnak. Az alábbi képekre érdemes rákattintani, hogy olvasható legyen
Majd a választás után, április 14-én 250 milliót tüntettek fel, de forrásunk szerint ezt az összeget még március 31-én, a választás előtt utalták át. A legnagyobb összeget pedig biztosan a választás után utalták és könyvelték: április 16-án nem kevesebb, mint egymilliárd forintot kapott a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány.
Bár a táblázat szerint a teljesítettség “Függő” státuszban van, ez csupán valamilyen könyvelési lépés hiányára utal. Két forrásunk szerint is megtörténtek az utalások.
Magyarul Mészáros Lőrinc cége három részletben, összesen 1 milliárd 800 millió forinttal támogatta a Fidesz kampányát.
A V-Híd Zrt. Mészáros Lőrinc aranytojást tojó tyúkja, a birodalom ékköve, ami a legtöbb pénzt fialta a tulajdonosának az elmúlt években. Idén is kivette kis híján a teljes profitot belőle Orbán Viktor barátja. Közben milliárdokat követelnek tőle azok a magyar vállalkozások, amelyek a valóságban elvégezték az állami megbízásokat. A cégcsoport azonban nem fizet.
Egy szemtanú videón is rögzítette a cselekményt: páran befutottak a tömegbe, előrángatták a kék-sárga molinót, majd a tiszásokkal való szóváltás után távoztak.
Dopeman, Schmidt Mária és Rákay Philip is csatlakozott a miniszterelnök digitális polgári köréhez. Az adatkezelést Partos Bence cége végzi.
Így már lehetett is pénzt gyűjteni a Digitális Polgári Körök első találkozójára.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.