Tervezett provokáció lehetett az ukrán zászló kifeszítése a Tisza Nemzeti menetén

„Körülbelül 8-9 ember a semmiből a tömegbe futott, jól szervezetten körbe álltak, majd egy ember vezénylésével egy hatalmas, kb 4-5 méter hosszú ukrán zászlót feszítettek ki a tömeg közepén. Ezzel egyidőben fotósok jelentek meg, akik dokumentálták a kifeszített zászlót a tömegben is, illetve a környező erkélyekről is"

– írta egy Balázs nevű olvasónk, aki 15:20 perckor, a Deák téren volt szemtanúja a fenti jelenetnek. Erről felvételt is küldött nekünk:

Hamis zászlós művelet

A Tisza március 15-i rendezvénye után a teljes kormánypárti sajtóban körbefutott, hogy a tiszások ukrán zászlóval vonultak a Hősök terére, annak az országnak a zászlajával, ami „január 27-e óta blokkolja a Magyarországra érkező kőolajat”. A sztori jelenleg is címlapon fut az Origo, a HírTV, a Ripost, a Magyar Nemzet, a Bors, a Mandiner, és a Mediaworks megyei lapjainak honlapján. Az esetről Trombitás Kristóf reels-videót, Nógrádi György oldala pedig egy rajzos illusztrációt készített. A tömegben körbehordozott ukrán zászlós fotót több fideszes politikus is megosztotta a Facebookon, többek között Szijjártó Péter külügyminiszter, Takács Péter egészségügyi államtitkár és Gál Kinga, EP képviselő.

A helyszíni felvétel és egy szemtanú beszámolója azonban kérdéseket vet fel arról, hogy a zászlóval valóban a Tisza Párt szimpatizánsai meneteltek-e.

A videón az látszik, hogy a sárga-kék molinót a Deák téren, az Anker-ház sarkánál emelte magasba egy kisebb csoport, köztük több fiatal és egy idősebb férfi. Ők azonban rövid időn belül szóváltásba keveredtek a Tisza demonstrálóival.

Ahogy olvasónk írja: „A pop-up akció résztvevőit kérdezgettem, miért csinálják ezt, akik fenyegetéssel reagáltak, hogy ne videózzak, mert megvernek/feljelentenek. Az akcióban résztvevők nem voltak túl jól szituáltak, elég könnyen lehet arra a következtetésre jutni, hogy anyagi ellenszolgáltatás cserébe szervezték őket oda.”

A beszámoló szerint a helyzet néhány perc után elfajult: többen megpróbálták lerángatni a zászlót a provokálóknak nevezett csoport kezéből, mire azok összecsukták a zászlót, és gyorsan távoztak a tömegből.