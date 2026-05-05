Kisrókát mentettek Fonyódon a tűzoltók, és erről egy apróka szóvicc is eszükbe jutott

A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornában rekedt kisrókát mentettek Fonyódon – derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság keddi fb-bejegyzéséből. Melynek címet is adtak, ezt: ApRóka bajban.

Az emodzsikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogy került a csatornába az „apró négylábú”, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot, sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
