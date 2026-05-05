Lemondott a brüsszeli magyar nagykövet

Kovács Tamás Iván Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Július 31-i hatállyal lemondott Kovács Tamás Iván, Magyarország brüsszeli nagykövete, amit a diplomata a Twitteren jelentett be. Kovács 2012 és 2014 között töltötte be először ezt a posztot, utána 4 évre visszatért korábbi munkahelyére, az OLAF-hoz, vagyis az európai csalás elleni hivatalhoz, majd 2018-ban újra ő lett a brüsszeli nagykövet. Ez a poszt nem keverendő össze a szintén Brüsszelben székelő EU-hoz akkreditált nagyköveti pozícióval.

Kovács a Fidesznél indította a karrierjét, az első kormányzásuk idején 2000 és 2002 között Deutsch Tamás kabinetfőnöke volt az Ifjúsági és Sportminisztériumban. Utána diplomataként dolgozott 5 évet, majd az Európai Bizottságnál helyezkedett el, azon belül az OLAF-nál. A 2010-es fideszes rendszerváltás után 2 évire hazajött európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba. Ezután lett először brüsszeli nagykövet, majd az OLAF-os visszatérése után ismét, immár 8 évre, de a rendszerrel együtt most ő is távozott.