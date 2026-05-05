Védelmi kiadásként könyvelték el a szlovákok a kórházépítést, hogy megfeleljenek a NATO elvárásainak

Egy újonnan épített határ menti és egy készülő pozsonyi kórházat is védelmi kiadásként kezel a szlovák kormány, hogy teljesítse a NATO által előírt célokat – írja a Financial Times. A két intézmény nélkül a szlovák védelmi kiadások a GDP 1,74 százalékát tennék ki, a NATO által meghatározott 2 százalékos cél helyett.

Robert Fico az ukrán határ menti prešovi kórház építkezésén 2025-ben. Fotó: ZUZANA GOGOVA/Anadolu via AFP

„Ezek lényegében polgári kórházak, amelyekbe néhány titkos védelmi elemet építettek be, hogy igazolják a védelmi költségvetésbe való felvételüket” – mondta az ellenzéki képviselő Tomáš Valášek, Szlovákia volt NATO-nagykövete, aki szerint sem a hadsereg, sem a NATO nem kérte a kórházakat, de az eredeti védelmi tervekben sem szerepeltek.

Robert Fico kormánya azzal érvel, hogy mindkét kórház háború vagy súlyos válság esetén katonai és nemzetbiztonsági igényeket is ki tudna elégíteni. A miniszterelnök az ukrán határ menti prešovi kórházban tett látogatásakor arról beszélt, a fegyverek beszerzésén túl másra is felhasználhatják a védelmi forrásokat, a kórházak pedig kiváló példaként szolgálnak arra, hogyan tudnak megfelelni az elvárásoknak.

Fotó: ZUZANA GOGOVA/Anadolu via AFP

A Pozsony külvárosában található építkezés a védelmi minisztérium tulajdonában lévő területen található, falakkal és szögesdróttal van körülvéve, amikor azonban a munkálatokról kérdezték, az őrszolgálatot ellátó katona azt válaszolta, hogy ez „polgári projekt”. A várakozások szerint a 1,3 milliárd eurós kórházban kizárólag polgári orvosok fognak dolgozni.

Az ország kelet részén, az ukrán határ közelében már megépült eperjesi (prešovi) kórházat viszont katonai kórházként említik, mivel három emelete is a fegyveres erők számára lesz fenntartva – a polgári használatra szánt terület még így is a kétszerese lesz ennek.