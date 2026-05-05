Zöld folyadék tör fel a csatornából a debreceni CATL gyárkapuja előtt

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület aktivistái kedd este videózták le, ahogy egy zöld színű folyadék tör fel a csatornából a debreceni CATL-akkumulátorgyár 2-es kapuja előtt, közvetlenül a jelenleg próbaüzemet folytató cellagyártó épület mellett. A folyadék egy csapadékelvezető csatornába is sebesen ömlik.

Az egyesület tagjai a Debrecinernek elmondták, egy CATL-dolgozó azt közölte velük, hogy nyomáspróbát végeztek az üzemben, a tömítések ellenőrzéséhez használtak színezett folyadékot, de az aktivisták a biztonság kedvéért mintát vettek a vízből.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Debrecinerrel közölte, hogy a mobillaborjuk úton van a helyszínre, ahol méréseket fognak végezni, és oda tartanak a többek között környezetvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatal munkatársai is.