A szombati menetrend szerint Magyar Pétert délután 3 körül választhatják meg miniszterelnöknek

A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján nagyon sűrű lesz a szombati nap a parlamentben, Magyar Pétert már délután megválaszthatják miniszterelnöknek, a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása pedig már vasárnap elkezdődhet.

Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a parlament alakuló ülése, amit Sulyok Tamás köztársasági elnök nyit majd meg. Sulyok beszéde után a legidősebb képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt kéri fel az ülés vezetésére. A korelnök munkáját az öt legfiatalabb képviselő segíti majd.

Nagyjából 11 órakor a képviselők leteszik az esküjüket, ezután alakul meg hivatalosan az új Országgyűlés és szűnik meg az Orbán-kormány megbízatása. Miután feláll a négy frakció (Tisza, Fidesz, KDNP, Mi Hazánk), az új házelnökről titkos szavazáson döntenek a képviselők. Ekkor választják meg a tiszás Forsthoffer Ágnest, aztán a hat alelnököt. Forsthoffer beszédet is mond majd.

Ha a szükséges négyötödös többség összejön, délután 14 órától vita nélküli szavazással dönthetnek a képviselők a parlamenti bizottsági tisztségviselők és tagok megválasztásáról, az új minisztériumi struktúráról és a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről.

Magyar Pétert várhatóan 15 óra körül választhatják meg miniszterelnöknek. A rendszerváltás óta először fordulhat elő, hogy a kormányfőt már az alakuló ülésen megválasztják. Az új miniszterelnök először a parlamentben szólal fel, majd nagyjából 16 óra körül kimegy a Kossuth térre, ahol szintén beszédet mond.

A Tisza Párt egész napos népünnepélyt hirdetett a Kossuth térre, így kint is követni lehet majd a nap történéseit.