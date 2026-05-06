Bizalmi szavazást kért maga ellen a Képzőművészeti kancellárja

belföld

Bizalmi szavazást kért maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja, Dóczi Gergely, az előterjesztésről jövő hét szerdán szavaz az egyetem szenátusa – értesült több forrásból is a 444. A bizalmi indítvány mellett a szenátus a szerdai ülésen véleményezi még az egyetlen benyújtott rektori pályázatot is, amit az eddigi rektor, Erős István adott be.

A 444 kérdésére Dóczi Gergely azt mondta, már a 2025-ös novemberi hallgatói tiltakozások előtt beszélt arról, hogy a rektorválasztás idején átgondolja a szerepvállalását, mivel „azt tapasztaltam, hogy csak akkor működik jól egy egyetem, ha egy kancellár és egy rektor jól tud együtt dolgozni. Ez a mi esetünkben így volt”. Mikor három év kancellárság után, 2025-ben újból megpályázta a címet, szeptemberi meghallgatásán

„azt mondtam a fenntartónak, hogy ha újból megbíz a feladattal, akármennyi időre, akkor is fenntartom a jogot, hogy egy év után, amikor rektorválasztásra sor kerül, eldönthessem, hogy a választás eredményének függvényében akarok-e kancellár lenni, akarom-e ezt a munkakört a továbbiakban folytatni vagy sem. Ez történik most.”

Dóczi Gergely kancellár és Erős István rektor
Forrás: MKE/Facebook

„Nem a jelentés miatt, nem a tavaly év végi események miatt, nem azért, mert úgy gondolom, hogy bárkinek akármi miatt is le kéne mondania, hanem azért, mert szeretném, ha a szenátus mérlegre tenné az elmúlt 3 év teljesítményét. Mindennel együtt: a tavaly novemberi eseményekkel, a jelentéssel együtt, annak fényében, hogy számít-e a továbbiakban is a munkámra” – mondta lapunknak a kancellár.

Április végén írtuk meg, hogy jelentős kockázatokat azonosított az egyetem belső jelentése – amit a kancellár is említ –, ami azt vizsgálta, hogy 2022-ben mindent megtett-e az egyetem vezetősége a tudomásukra jutott nemi erőszak gyanúja ügyében. Az egyetem vezetését Mérő Vera feminista aktivista kereste meg azzal, hogy egyik diákjukat, R.-t saját kollégiumi szobájában erőszakolta meg az egyik hallgatótársa.

Az ügyben nyomozás indult, majd 2025-ben a bíróság felmentette a férfit, ami felháborodást keltett az egyetem hallgatói közt. Az R.-ként ismertté vált lány történetét hallva egyesek a bíróság döntését kritizálták – aminek a felülvizsgálatát 2026-ban aztán a Főügyészség kezdeményezte –, mások pedig az egyetem vezetését, amiért nem tettek meg minden tőlük telhetőt, miután tudomásukra jutott az ügy. A hallgatók nyomására az egyetem vezetősége megállapodott a Hallgatói Önkormányzattal (HÖK) a November 25 Bizottság felállításáról, aminek feladata a szabályozás fejlesztése, és ennek köszönhetően indult el a belső vizsgálat is.

A lapunkhoz eljutott belső jelentés két fő megállapítást tett az üggyel kapcsolatban: bár miután az egyetem értesült az esetről, „a jogszabályi és a belső szabályzatok szerinti kötelező intézkedéseket” – azaz a rendőrségi feljelentést – „azonnal megtette”, azonban „nem élt azokkal az intézményi lehetőségekkel, amelyeket a saját szabályzata biztosított volna a közösség védelme és a sértett támogatása érdekében”. Ilyen lett volna a jelentés példái szerint az, ha a férfit kitiltják egyes előadásokról vagy az egyetem épületéből, ami a közösség védelmét szolgálta volna.

A bizottság két tagja, az egykori HÖK társelnök Bizzer Mátyás és a szintén ex-HÖK elnök Nagy Zoltán, akik még mindig az Egyetem hallgatói, hétfőn nyílt levelet tettek közzé, amiben arról írnak, hogy a jelentés megismerése után „a November 25. Bizottság munkája a jelenlegi vezetői felelősségvállalás nélkül hiteltelenné válik”. A jelentés kultúraváltást sürget az egyetemen, ezért a két bizottsági tag követeli, hogy a szenátus tárgyalja a rektor, a kancellár, valamint „minden olyan további vezető vagy intézményi szereplő, akinek személyes vagy döntéshozói felelőssége a jelentés vagy későbbi vizsgálatok alapján megállapítható” lemondását.

Egyetemi forrásaink ugyanakkor nem látnak sok esélyt arra, hogy Dóczit kiszavazzák az egyetem éléről. Már a hallgatói tiltakozások idején is több munkatársa, egyetemi oktatók biztosították a kancellárt, hogy mellette állnak – mondta egyik forrásunk.

Egyikük azért sem vár nagy felbolydulást, mert maga a belső jelentés sok hallgatóhoz el sem jutott. Az egyetem vezetése nem a Neptunon, hanem egy másik, alig használt rendszeren küldte körbe a linket.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Dóczi korábbi cikkünkben azt mondta, hogy azt a jelentés sem tagadja, hogy jogszerűen jártak el, ahogy a diákoknak sem ezzel volt a bajuk. „A jelentés azt írja le, hogy nem éltünk olyan lehetőségekkel, amelyekkel élhettünk volna, de ezek vezetői döntések voltak. Hogy a rendelkezésekre álló kereteken belül milyen döntést hoz az ember, az mindig egy vezetői döntés” – mondta, hozzátéve, hogy nyilvánvalóan dönthettek volna másképp. Arról is beszélt, hogy ahogy szembesültek a hallgatók érzéseivel, elindították a belsős vizsgálatot, ennek tapasztalatait pedig be tervezik építeni az egyetem szabályzataiba – hozzátette, hogy a jelentés bizonyos megállapításaival nem ért egyet.

Mikor arról kérdeztük, hogy a jelentésben megállapítottaknak lesz-e személyi felelőse, azt mondta, „ha valakinek le kell mondani vagy fel kéne ajánlani a lemondását, az nyilvánvalóan én vagyok. De változatlanul azt gondolom, hogy jogszerűen jártunk el a kérdésben.” Azt mondta, sokat tanultak az esetből, és biztos van, amit ma már máshogy csinálnának. Hozzátette, hogy ha a November 25. Bizottság az ellenőrzési jelentés alapján arra jut, hogy a kancellár nem járt megfelelő módon, a szenátus pedig kezdeményezi a menesztését, akkor „az egy egyértelmű jelzés lesz”.

belföld bizalmi szavazás hök Magyar Képzőművészeti Egyetem szexuális erőszak nagy zoltán rektorválasztás rektor mke dóczi gergely kancellár Bizzer Mátyás képzőművészeti egyetem szexuális kényszerítés Erős István MKE ügy képzőművészet rektori pályázat
Kapcsolódó cikkek

„Igen, egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!”

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Bódog Bálint, Benics Márk
belföld

Belsős vizsgálat a Képzőművészetin: A vezetőség tehetett volna többet, miután 2022-ben felmerült a szexuális erőszak gyanúja egy hallgatóval szemben

Miután az ügy 2025 novemberében kipattant, a vezetőség azzal hárított, hogy mivel büntetőeljárás indult, ők semmit nem tehettek az ártatlanság vélelme miatt. A tüntető hallgatóság hatására elindított belső vizsgálat alapján azonban bár minden jogszerű volt, igenis lett volna mozgásterük. A kancellár azt mondta, ha korábban szembesülnek a felháborodással, lehet, más döntéseket hoznak.

Bódog Bálint
belföld