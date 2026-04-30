Belsős vizsgálat a Képzőművészetin: A vezetőség tehetett volna többet, miután 2022-ben felmerült a szexuális erőszak gyanúja egy hallgatóval szemben

  • Bár a vizsgálat szerint mindenben jogszerűen járt el a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) vezetősége, bőven lett volna még cselekvési tere, miután 2022-ben felmerült a nemi erőszak gyanúja egy hallgatóval szemben.
  • Az, hogy volt belső vizsgálat a helyzet kezelésével kapcsolatban, az ügyben hozott felmentő bírósági ítélet után kitört hallgatói tiltakozásoknak köszönhető, aminek eredményeképpen sikerült rákényszeríteni a lépésre az egyetem vezetését.
  • A belső vizsgálat alapján az egyetem a büntetőeljárás alatt is hozhatott volna ideiglenes intézkedéseket (például kitiltást egyes órákról vagy terekről) nem büntetésként, hanem a közösség védelme érdekében a férfivel szemben.
  • Dóczi Gergely kancellár lapunknak elmondta, hogy ugyan a vezetőség több ponton vitatja a jelentés állításait, már elkezdték megvizsgálni, hogy építhetnék be az ajánlásokat és tanulságokat az egyetem működésébe.
  • Ma már sok mindent másképp csinálna, érti, hogy a hallgatók nem voltak vevők a jogi nyelvezetre, amikor épp a biztonságérzetük megerősítését várták a vezetőségétől.
  • Lemondani ugyan nem tervez, de ha a belső párbeszéd eredményeképp a szenátus kezdeményezi a menesztését, akkor „az egy egyértelmű jelzés lesz”.

Jelentős kockázatokat azonosított a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) lapunkhoz eljuttatott belső jelentése, ami azt vizsgálta, hogy mindent megtette-e az egyetem vezetősége azután, hogy 2022-ben felmerült a nemi erőszak gyanúja. Azon év szeptemberében ugyanis Mérő Vera feminista aktivista azzal kereste meg az egyetemet, hogy egyik diákjukat, R.-t saját kollégiumi szobájában erőszakolta meg az egyik hallgatótársa.

A lapunkhoz eljuttatott jelentés két fő megállapítást tett az üggyel kapcsolatban: bár miután az egyetem értesült az esetről, „a jogszabályi és a belső szabályzatok szerinti kötelező intézkedéseket” – azaz a rendőrségi feljelentést – „azonnal megtette”, azonban

„nem élt azokkal az intézményi lehetőségekkel, amelyeket a saját szabályzata biztosított volna a közösség védelme és a sértett támogatása érdekében”. Ilyen lett volna a jelentés példái szerint az egyes előadásokról vagy az egyetem épületéből való kitiltás.

Az ügyben 2025 őszén született felmentő bírósági ítélet, ami szerint 2022-ben nem történt szexuális kényszerítés, holott az eset másnapján a férfi még olyan üzeneteket küldött, mint hogy „egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!”.

Demonstráló hallgatók az MKE épülete előtt
Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Az ítélet nagy felháborodást keltett az egyetemen belül és kívül: a hallgatók sérelmezték, hogy az egyetem éveken keresztül nem indított belső eljárást, és engedte kiállítani, lediplomázni és a kollégiumba beköltözni a férfit, miközben az R. néven ismertté vált lány miatta költözött ki a kollégiumból és kért egyéni tanrendet.

A jelentés szerint az egyetem vezetősége – átvéve a kancellári jogkörben eljáró Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető álláspontját – azzal érvelt, hogy mivel büntetőeljárás van folyamatban a férfi ellen, így nem lehet etikai eljárást indítani az egyetemen. Ráadásul úgy gondolták, hogy az ártatlanság vélelme miatt nem is diszkriminálhatták volna, a férfit az órájáról kitiltó oktatót pedig figyelmeztették, hogy muszáj lesz beengednie a diákot, ahogy a vizsgára is.

A hallgatói tüntetések miatt az egyetem vezetése tavaly decemberben beleegyezett az erőszakos bűncselekményekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálásába és a vizsgálat lefolytatásába. A vizsgálatról szóló jelentés már márciusban elkészült, mégis csak április végén küldte ki a hallgatóknak a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja. Dóci Gergely kancellár megkeresésünkre azt mondta, ennek adminisztratív okai vannak, amiért személyesen vállalja a felelősséget. (A kancellár az ügyről részletesen beszél a cikk második felében.)

A jelentés másik fő megállapítása az volt, hogy a vizsgált időszakban, azaz 2022 augusztusa és 2025. december 2-a között, „nem történt olyan intézkedés, amely a szexuális jellegű visszaélések kezelésére korszerű, átlátható és biztonságközpontú intézményi protokollt alakított volna ki”.

belföld erasmus szexuális zaklatás Magyar Képzőművészeti Egyetem etikai eljárás szexuális erőszak Art Market belső vizsgálat oktatás nemi erőszak egyetem mke kancellár szexuális kényszerítés Fővárosi Főügyészség szexuális visszaélések mérő vera November 25 Bizottság etikai kódex MKE ügy
„Igen, egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!"

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

