„Kegyelemdöfés a végére” – reagált Karácsony arra, hogy az AB elmeszelte az Orbán-féle szolidaritási hozzájárulást

Az Alkotmánybíróság szerdán alaptörvény-ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Az a jogszabály és ez a kvázi adó volt az, amivel a kormány egyes önkormányzatokat sarcolt éveken át, jelentős terheket róva azokra. A szolidaritási hozzájárulás egyik, talán legnagyobb elszenvedője a főváros volt.

Ezek után egyáltalán nem meglepő Karácsony Gergely reakciója az AB döntésére:

„Kegyelemdöfés a végére. Szép lezárása az Orbán-kormánnyal szemben vívott jogi csatáinknak”.

A főpolgármester felidézte, hogy hat éve vívtak „politikai és a jogi csatát Budapest eszetlen és igazságtalan megsarcolásával szemben”, valamint azt írta: „megszámolni sem tudom, hányadik jogi győzelem ez a bukott kormány felett”. A döntéssel az AB kimondta, írja Karácsony, „hogy az Orbán-kormány nemcsak az önkormányzatok autonómiáját vette semmibe, de az igazságszolgáltatás függetlenségét is lábbal tiporta”.

Azt is írja, hogy a mostani AB-határozat nyomán nincs kétsége afelől, hogy a folyamatban lévő pereiket is megnyernék, de „én az új kormánnyal már nem pereskedni, hanem együttműködni szeretnék”.