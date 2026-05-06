Rákay Philipék a választás után visszavonták a mohácsi csatáról szóló filmjük NFI-pályázatát

Kérdésessé vált a Mohács 1526 című, Rákay Philipék által jegyzett film sorsa, miután a film gyártására pályázó cég visszavonta a pályázatát a választás után.
A Nemzeti Filmintézet (NFI) 2024 nyarán 5 millió forint támogatást ítélt meg az FP Films Kft.-nek a forgatókönyv első változatának elkészítésére. A forgatókönyvet Kis-Szabó Márk, Szente Vajk és Rákay Philip jegyezte, producerként pedig Fülöp Péter felelt a projekt elindulásáért.
Mivel a filmről azóta nem sokat lehetett tudni, a Telex megkereste Fülöp Péter producert, aki közölte, hogy a forgatókönyv elkészült és a gyártás-előkészítésre be is adták a pályázatot, de azt az NFI visszadobta.
Az NFI viszont azt írta a lapnak, hogy a cég 956 millió forint támogatást igényelt a gyártás előkészítésére, az összeget pedig azért nem kapta meg, mert a cég képviselője a választás után öt nappal, április 17-én visszavonta a pályázatot.
Rákay Philipék korábban óriási állami támogatást kaptak egy másik történelmi filmjükre, a Most vagy soha! című projektjükre, ami valamivel több mint 7 milliárd forintból készült el. Ebből az összegből 4,7 milliárd forint állami támogatás volt. A filmet a március 15-i ünnepi műsor helyett rengeteg iskolás is megnézte.
A Petőfi-film 2024 eddigi második legnagyobb bevételét hozta itthon, csak a Dűne 2 előzte meg az első hétvégén.
Kimaxolták az adókedvezményes állami támogatást a gyártási költségek fedezéséhez.
A mohácsi csata 500. évfordulójára szeretnék elkészíteni a filmet.