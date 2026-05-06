Varga Judit podcastet indít

Varga Judit, a kegyelmi botrányba belebukott egykori igazságügyi miniszter podcastházigazdaként tér vissza a nyilvánosságba. A Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémia (KEA) Central European Legal Insights elnevezésű podcastjét vezeti majd, ami a leírása alapján „egy új tudományos podcast sorozat, amely egyetemi professzorokat, bírákat és jogtudósokat hoz össze Közép-Európa különböző országaiból”.
Az első évadban hat epizód lesz. A podcast honlapja szerint az adásokat tavaly ősszel vették fel, szeptember és december között. Azonban még nem publikálták őket. Az évadban Varga vendége lesz:
A KEA a Miskolci Egyetem jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, idén januárban lett négyéves, létrehozásában pedig Varga Juditnak is nagy szerepe volt. A politikus azután lett az akadámia kutatója, hogy az Európai Unió elvárásai miatt távoznia kellett a Miskolci Egyetem alapítványi kuratóriumából. Varga az első másfél évben havi bruttó 2 millió forintot kapott az akadémiától, a kegyelmi botrány után azonban 100 ezer forinttal megemelték a fizetését.
