Kártérítést kapott a német turista, mert nem jutott neki napozóágy a strandon

Jelentős összeget, közel ezer eurót ítélt meg egy német bíróság annak a turistának, aki a „napozóágy-háborúk” miatt nem tudta megfelelően élvezni görögországi nyaralását. A férfi azért perelte be utazásszervezőjét, mert a Kosz szigetén található szállodában a többi vendég már kora hajnalban törölközőkkel lefoglalta az összes férőhelyet, így családja – köztük két gyereke – hiába kelt fel reggel hat órakor, csak a földön talált helyet.

Fotó: SERGIO PITAMITZ/robertharding via AFP

A hannoveri kerületi bíróság ítélete szerint az utazásszervező hibás szolgáltatást nyújtott, mivel nem biztosított olyan szabályozott kereteket, amelyek garantálták volna a napozóágyak méltányos elosztását. Bár a cég korábban már felajánlott egy kisebb összeget, a bírák végül 986 eurós visszatérítést állapítottak meg a több mint 7000 eurós utazási csomag árából. A döntés hangsúlyozza, hogy az irodáknak felelősséget kell vállalniuk a szállodai infrastruktúra rendeltetésszerű használhatóságáért.

Az eset rávilágít a népszerű üdülőhelyeken egyre fokozódó feszültségre, ahol a „hajnali roham” mindennapossá vált a legjobb helyekért. Míg egyes utazási irodák már fizetős előfoglalási rendszerekkel próbálják kezelni a helyzetet, addig bizonyos spanyolországi üdülőhelyeken súlyos pénzbírsággal sújtják azokat, akik órákra őrizetlenül hagyják törölközővel lefoglalt ágyaikat. A mostani ítélet jogi precedenst teremthet a hasonló panaszokkal élő nyaralók számára. (via BBC)