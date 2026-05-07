Lemondott az OKFŐ főigazgatója

Május 8-ával lemondott országos kórházi főigazgatói posztjáról Révész János. A főigazgatói munkaviszonya az Országos Kórházi Főigazgatóságon 2026. június végén szűnik meg.

Révész az OFKŐ honlapján közzétett levélben a többi között azt írta, azért mondott le, mert őt a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezte ki, a kormányváltás miatt viszont úgy tartja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy „az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt mihamarabb megbízza feladatának ellátásával.” (A közlemény előtt az eLitMed a lemondás időzítését összekötötte a Révész által korábban vezetett miskolci kórház ügyeivel, ami kapcsán egy 800 milliósra duzzadt kártérítési per van folyamatban, és a következő tárgyalás júniusban lesz.)

Révész a közleményben azt írta, történelmi jelentőségű lehetőségnek tartja, hogy újra lesz egészségügyi minisztérium, szerinte ezt az egészségügyben dolgozók is régóta várják.

„A betegellátás ügye erős politikai támogatottságot kap, a lehetőségkörnyezet bővül. Ez az új keretrendszer - reményem szerint - a valódi strukturális reformok és fejlődés irányába tud hatni.”

A lemondást Pintér Sándor belügyminiszternek kell elfogadnia, majd felterjesztenie a miniszterelnöknek. A közlemény megfogalmazása alapján ez megtörtént.