Navracsics Tibor az új Fidesz-frakcióról: Néhány esetben nem látom, hogy mi a tagságot megalapozó indokolás

Interjút adott a politikától visszavonuló Navracsics Tibor a Mandinernek. Az egyéni választókerületében sima vereséget szenvedő (ex-)politikus finoman kritizálja a Fidesz durva kampányát, a középosztály leértékelését, az Európai Néppárttól való eltávolodást, és hogy nem volt olyan jelentősebb társadalmi csoport, amit tizenhat év alatt ne sértettek volna meg.

Bírálja azt is, hogy a párt úgy viselkedett, „mintha a politikai kérdésekben való állásfoglalás a világ legfontosabb dolga lenne a hétköznapi ember számára”. Navracsics azt sem zárja ki, hogy Orbán Viktor a jövőben Jarosław Kaczyński mintájára a háttérből szervezi „a jobboldalt”, jelentsen az bármit is. Az új Fidesz-frakcióról is megosztott gondolatokat:

Tény, néhány esetben nem látom, hogy mi a frakciótagságot megalapozó indokolás. Konkrét nevek említése nélkül jó pár politikust szívesen látnék az Országgyűlésben, és biztos vagyok abban, hogy dinamikusabbá is tenné a megújulást.

Szerinte egyébként az önkormányzati világban van a Fidesz potenciális ereje, nem pedig a Digitális Polgári Körökben, amik nem tudták helyettesíteni a korábbi polgári köröket:

A digitális polgári körök is viszonylag hamar kampányeszközzé váltak – felülről diktált üzenetekkel, központi tartalmakkal, ami megölte a helyi kezdeményezést. Még azokat a dpk-kat is, amelyek életképesnek bizonyultak, egy idő után elöntötte a központi kampányanyag.

Navracsics a DPK-k helyett inkább „a baráti körökben, szalonokban, klubokban” látja a megújulás lehetőségét, ahol kicsit hátrébb lép a politika, és a hangsúly a szabadidő együttes eltöltésén van. (via Mandiner)