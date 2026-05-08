Egy jó kis szoba potom 3 millió forintért a budapesti Bajnokok Ligája-hétvégén? Igen, ez lehetséges!

Már megint a szállásadók járnak jól. A nagy események nagy érdeklődéssel és fizetőképes kereslettel járnak, nem kivétel ez alól Budapest sem. A közvélemény bő három héttel a magyar fővárosban esedékes Bajnokok Ligája-döntő előtt kezdte felkapni a fejét a fejleményekre. Beleértve engem is, úgyhogy pénteken kora délután csináltam egy képernyőfotót a népszerű szállásfoglaló oldal aktuális belvárosi árairól.

Ha az angol Arsenal és a francia Paris SG drukkerei csak mostanában ébrednek – jóval korábban nehezen tehették volna, a héten dőlt el, hogy az ő klubjaik lesznek ott a május 30-ai fináléban a Puskásban –, akkor ilyesmi számokkal szembesülhetnek:

Két éjszakát állítottam be, hiszen érdemes legalább egy nappal korábban jönni, Budapest ugyanis – mint az köztudomású – nem drága hely, enni, inni, fürdőzni viszonylag olcsón lehet, a brit és francia pénztárcákhoz képest mindenképpen.

Mármint általában. Merthogy aki a kivételes alkalomra való tekintettel most inkább nem vesz részt járulékos programokon, és csak egy éjszakára jön, az rengeteget spórolhat.

Kollégám az Airbnb-piacon is szétnézett, ott 7 milliós és félmilliós ajánlatot is talált, előbbit feltehetően az abszolút palimadarakra kalibrálták. Ahogy a fenti screenshoton látható szobák egy részét is.

A teljes képhez tartozhat még, hogy 5 csillagos szállodai szobát a BL-hétvégre már nem találni Budapesten, bizonyára ez is felfelé húzza az egyéb árakat. Illetve arról is érdemes megemlékezni, hogy a mellékelt ábrán, ábrákon nem a magyar gógyi sajátos megnyilvánulását látjuk, ez a világon mindenütt így van. Vagy majdnem így.