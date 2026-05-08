Nagy Ervin a filmeseknek: Mostantól biztonságban vagytok

„Iszonyatos szakadásként tátong a magyar film évszázados szövetén az elmúlt majd egy évtized” – mondta Nagy Ervin színész, a Tisza Párt kultúrpolitikusa az Eurocine konferencián, ahol filmes szakmai szervezetek mutatták be a magyar film megreformálására vonatkozó javaslataikat.

A színész az elsők között állt Magyar Péter mellé, korábban lehetséges kulturális miniszterként is emlegették, végül azonban azt a pozíciót Tarr Zoltán kapta. Nagy minden bizonnyal a filmért és a színházért felel majd. Beszédét azzal kezdte, hogy az április 12-i választás történelmi lehetőség a magyar film számára, amit meg kell ragadni. Azt mondta, dühös az elmúlt 16 év miatt.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

„Dühös vagyok, amiért elvettek ettől az országtól egy évtizednyi alkotóenergiát, hogy külföldre kényszerült megannyi tehetség, hogy komplett generációkat gáncsoltak el ideológiai alapon, hogy politikai nímandok milliárdokért orozták el azokat a lehetőségeket, amikből akár egy új filmes rendezői hullám is elindulhatott volna” – mondta, de szerinte ezt a dühöt alkotóerővé kell formálni.

„Most nézzük a pozitív oldaláról a dolgot: a történelem megint gondoskodott arról, hogy ismét bőven legyen az országnak és a világnak mesélnivalónk.”

Azt mondta, a filmes világ rendkívül bonyolult és érzékeny ökoszisztéma, ahol a magas kultúrának és a profi filmiparnak nem egymás ellenében, hanem szoros, egymást erősítő szövetségben kell léteznie. Ehhez célokat is megfogalmazott:

„Elsőként harmóniát és egyensúlyt teremtünk a hazai filmkészítés és a nemzetközi iparági működés között. Másodszor visszaengedjük a hazai alkotókat a saját területükre. Nem akadályozni, hanem ösztönözni fogjuk őket egy igazságos támogatási rendszerrel és egy állandóan fejlődő, kiszámítható szakmai környezettel. Harmadszor a valódi teljesítményt fogjuk jutalmazni, miközben kaput nyitunk az új tehetségek előtt. Végezetül pedig nemzetközileg érvényes sztenderdek alapján szervezzük újra a filmes közösség működését.”

Azt is mondta, hogy a filmkormányzat legégetőbb feladata a közvetett támogatási rendszer, vagyis az adóvisszatérítés azonnali stabilizálása, ami „az első lépés a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása felé”. Kritikus pontként említette a filmkultúra teljes körű politikamentesítését. Ennek sarokköve a Nemzeti Filmintézet radikális reformja, illetve az, hogy az NFI élén nem lesznek többé politikai kinevezettek.

„A vezetői posztra nyílt szakmai pályázatot írunk ki. Az operatív folytonosságot biztosítjuk, de az igazgatót többlépcsős, transzparens szakmai kiválasztási folyamat végén nevezzük ki” – mondta. Hozzátette azt is, hogy politikától független, többablakos támogatási rendszert hoznának létre, a döntőbizottságokat és kuratóriumokat pedig a szakma valódi bevonásával jelölnék ki.

„A kulturális közpénzek elosztása mostantól kizárólag szakmai alapon történhet.”

Nagy szerint nemcsak az NFI-ben gondolkodnak, hanem új forrásokat is megnyitnának: ösztönöznék a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, illetve Európa felé is nyitnának, ezért kezdeményezik egy, a V4-es országokkal közös filmalap létrehozását. Emellett a vidéki Magyarország alkotó energiáinak támogatását is fontosnak nevezte, mert szerinte a magyar filmnek mindenkihez el kell jutnia, és minden tehetséges alkotói energiát be kell fogadnia.

„Újraélesztjük a normativitást, a teljesítményt bátorítjuk. Támogatjuk a nemzetközi koprodukciókat és folyamatosan fejlesztjük az infrastruktúrát. És mivel a jövő a tudásban rejlik, stratégiai kérdésként kezeljük a filmes felsőoktatást. Olyan környezetet teremtünk, ahol a következő generáció világszínvonalú tudást és valódi alkotói szabadságot kap” – fogalmazott, majd az SZFE egyetemfoglalásának jelmondatát megidézve hozzátette: „Szabad ország, szabad egyetem.” Ezt, és a többi ígéretet is nagy taps kísérte.

Beszélt arról is, hogy a bizonytalan környezet és a nehezített pálya ellenére is működött a szakma, piaci alapon, összefogással sok független produkció is létrejött.

„A magyar filmművészet immunitása csodálatos, de nem árt, ha társul mellé támogató közeg, bizalom, hit és kulturális büszkeség. Ezért kell most világosan és felelősen beszélnünk egymással. A kormány május 15-én kezdi meg a munkáját. Az első időszak feladata világos lesz: a források megszerzése, a rendszer feltárása, az elszámoltatás megkezdése. És igen, ez a filmes területre is igaz lesz. Aki bűnt követett el, bűnhődjék. Az elszámoltatás az igazságszolgáltatás feladata, és higgyétek el nekem, végezni fogják a dolgukat.”

Zárásként azt mondta, nagy figyelmet fordítanak majd a szakmai konzultációra és a visszajelzésekre. „A szakmát meg kell hallgatni. Ez itt nem díszlet, nem egy kipipálandó konzultáció, ez a közös munka alapja (...) Építsünk együtt egy olyan filmkultúrát, amire nemcsak büszkék lehetünk, hanem amiben minden alkotó otthon érezheti magát. Mostantól csak a tehetség számít, nem az ideológiai megfelelés vagy a politikai lojalitás, hanem a minőség és a teljesítmény.”

A beszéde után a szakmai szervezetek, a Filmreform2026 képviselői következtek. AZ összegyűjtött javaslataikból egy hosszú „white paper” áll össze, ami a szakma különböző területeinek elképzeléseit és reformötleteit foglalja össze. Hangsúlyozták, hogy a folyamat még nem zárult le, folyamatosan bővül, és egyre több szakmai szereplőt vonnak be a közös gondolkodásba.

Az egyik központi üzenet a transzparencia, a demokrácia és az átláthatóság szükségessége volt. A felszólalók szerint a magyar filmes rendszert másképp kell működtetni, mint az elmúlt másfél évtizedben: nem politikai lojalitásra, hanem szakmai szempontokra építve. Többen hangsúlyozták, hogy most nem egy „most mi jövünk” típusú hatalomváltásról van szó, hanem egy új működési kultúra kialakításáról.

A fórumon közel harminc filmes és kulturális szervezet képviselői vettek részt: artmozik, producerek, rendezők, animációs szakemberek, filmfesztiválok, operatőrök, hangmérnökök és filmes oktatási intézmények képviselői, valamint fiatal és független filmesek is. A felszólalók szerint már önmagában az is történelmi pillanat, hogy a szakma ilyen széles köre közösen lép fel.

Fotó: Németh Dániel/444

A reformtervezet alapelve, hogy a jelenlegi intézményrendszert nem lebontani kell, hanem a kulcsterületeit átalakítani. A cél egy szakmai alapon működő, politikai befolyástól független filmes finanszírozási rendszer kialakítása. Az állami támogatásokat kezelő szervezetek vezetőit nyílt pályázatokon választanák ki, és a politikai kinevezettek nem vehetnének részt az egyes filmprojektek támogatási döntéseiben. Ezeket független szakmai bizottságokra bíznák, rotációs rendszerrel és összeférhetetlenségi szabályokkal.

Kiemelt szerepet kapna a film- és médiaoktatás fejlesztése, a filmes munkakörnyezet egészségesebbé tétele, a mentális egészség és a fenntartható, „zöld” gyártási folyamatok támogatása. A rövid távú javaslatok elsősorban a stabilitás helyreállítására koncentrálnak. A felszólalók szerint létfontosságú rendezni a 30 százalékos filmes adó-visszatérítési rendszer problémáit, mert annak bizonytalansága veszélyezteti Magyarország nemzetközi filmes pozícióját és több tízezer szakember munkáját. Emellett hangsúlyozták, hogy el kell kerülni a 2010 utáni időszakhoz hasonló finanszírozási vákuumot, amikor projektek álltak le, és sok filmes hagyta el a pályát vagy az országot.

Külön kiemelték a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájának kérdését, valamint szükségesnek nevezték az NFI, az NKA és más filmes döntéshozó szervezetek működésének átvilágítását, hogy világosabbá váljon, hogyan születtek korábban a támogatási döntések.

Közép- és hosszú távon a szervezetek egy sokkal diverzifikáltabb finanszírozási modellt képzelnek el. Az állami támogatások mellett nagyobb szerepet kapnának a koprodukciók, az európai filmalapok, a televíziós és streamingszolgáltatói hozzájárulások, valamint akár a közösségi finanszírozási formák is. A különböző műfajok – játékfilm, dokumentumfilm, animáció – számára önálló szakmai döntőbizottságokat és eltérő támogatási rendszereket javasolnak, valamint fontosnak tartják a filmforgalmazás, az artmozik, a fesztiválok, a filmes könyvkiadás és a szakmai sajtó megerősítését is.

A hosszú távú cél egy új filmtörvény megalkotása, ami biztosítja az alkotói szabadságot, a kiszámítható finanszírozást és a nemzetközi versenyképességet.

A tervekre Nagy is reagált. Azt mondta, párhuzamot lehet vonni az ő és a szakmai szervezetek elképzelései között.

„Ritka politikai együttállás, hogy egy szakma és a kultúrpolitika ennyire hasonlóan látja a kialakult helyzetet” – mondta, hozzátéve, hogy most „valami csodálatos dolog kezdetén” vannak.

„Két évvel ezelőtt, amikor Magyar Péter mellé álltam, arra gondoltam, hogy ezt azért teszem, hogy majd egy szép napon ott állhassak egy ilyen szószéknél, ahol ott van az összes szakmai kiválóság és szakmai szervezet vezetője, és annyi nehéz év után azt mondhassam az én filmes családomnak, hogy mostantól biztonságban vagytok. És most elmondom nektek: mostantól biztonságban vagytok”

– zárta beszédét, amit szintén taps kísért.