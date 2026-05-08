Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házomlás ügyének vádlottjai

Tagadták bűnösségüket a Jókai utcai házomlás ügyében indult büntetőeljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén pénteken – írja az MTI. A tárgyaláson Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház táncművésze is részt vett, aki az eset során maradandó fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett.

A ügyészség szerint a vádlottak - sem a tervezés, sem a helyszíni munkálatok során - nem ismerték fel a leomló attikafal jelentőségét, amelyet csak díszítőelemként kezeltek. Az építkezés során bontási terv nem készült és bontási engedélyt sem kértek, továbbá nem biztosították a műszaki ellenőr jelenlétét sem. Emellett nem gondoskodtak a Jókai utca elkordonozásáról és az ahhoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekről. Az ügyész a baleset közvetlen okaként a nem megfelelő bontási munkálatokat és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyását jelölte meg.

A Jókai utcában leomlott párkány négy embert sebesített meg, az Operettszínház fiatal balerinája életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett, és a gerine is súlyosan megsérült. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala (erre hivatkozik az ügyészség attikafalként), ami magával sodort több erkélyt is. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben, Tóth Nikolett balerina pedig életveszélyesen megsérült, és maradandó egészségkárosodást szenvedett. A nyomozás során a rendőrök több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be.

A tetőmlás helyszíne. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg az építtető cég vezetőjét, a tetőtérbeépítés generáltervezőjét, a statikus-tervezőt, illetve a generálkivitelező cég egyik vezető beosztású alkalmazottját. A ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés - az építtető cég vezetőjével szemben végrehajtandó, társai ellen felfüggesztett szabadságvesztés - kiszabását indítványozta.

L. László elsőrendű vádlott, az építtető cég ügyvezetője a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, és alaptalannak nevezte a vádat. Hangsúlyozta, hogy az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője, tervezője, statikusa és műszaki ellenőre is. L. László a szakmai előírások megszegését is elutasította, hangsúlyozva azt is, hogy szerinte a nyomozás során nem sikerült tisztázni, hogy konkrétan miért omlott le az attikafal. A harmadrendű vádlott, P. Ferenc statikus-tervező, valamint a negyedrendű vádlott P-Z. Katalin, az építkezés felelős műszaki vezetője szintén tagadta bűnösségét a tárgyaláson. A védők az előkészítő ülésen tett indítványaikban elsősorban az igazságügyi-műszaki szakértő és szakvéleményének kizárását kérték, miután a szakértő részt vett a nyomozati vizsgálatban, így nem tekinthető elfogulatlannak. A másodrendű vádlott, K. Tamás, a tetőtérbeépítés generáltervezője nem kapta meg időben a vádiratot, ezért a bíróság esetében elhalasztotta az előkészítő ülést. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik.

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Novemberben írtuk meg, hogy időközben egyezség született a négy évvel ezelőtti Jókai utcai házomlásban megsérült Tóth Nikolett balerina sérelemdíjával kapcsolatban, és van már határozat a kártérítési perében is: ez alapján összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 milliós járadék jár neki élete végéig. A cégek azonban, bár kötelesek lennének fizetni, már felszámolás alatt vannak - így kérdés, valóban megkaphatja-e a neki járó összegeket.