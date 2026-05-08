Tényleges életfogytiglant kapott a coloradói antiszemita merénylő

Tényleges életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a tavaly nyáron az Egyesült Államokbeli Colorado államban elkövetett, halálos áldozatot követelő antiszemita támadás tettesét csütörtökön. Mohamed Szabri Szoliman, egy illegálisan az Egyesült Államokban élő egyiptomi férfi elismerte bűnösségét, és bocsánatot kért tettéért.

Mohamed Szabri Szoliman

A bíróságon tett nyilatkozatában azt hangoztatta, „ha visszamehetnék, akkor már nem tenném ezt, mert nem egyezik az iszlám tanításával”. Az ügyészek korábban közölték, megfontolják, hogy halálbüntetést kérjenek-e a szövetségi bűnügyben. A nyomozás azt állapította meg, hogy a férfi egy éven át tervezte a támadást, és „minden cionista meggyilkolásának” szándéka motiválta tettét.

Mohamed Szabri Szoliman tavaly június 3-án a Colorado állambeli Boulder városban molotov koktélokat dobott egy Izrael és a gázai foglyok mellett tartott felvonulás résztvevőire. A merényletben egy 82 éves nő életét vesztette és 13-an megsebesültek.

(MTI)

Fődi Kitti
