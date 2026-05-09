A leköszönő kormány az utolsó napon közzétette a Nemzeti Petíció eredményét

Az utolsó hivatalban töltött napján, május 8-án tette közzé a leköszönő Fidesz-kormány a Nemzeti Petíció nevű kérdezz-felelek eredményét a kormany.hu oldalon.

A petíciót, amivel a kormány újabb aláírásokat gyűjtött Brüsszel, Kijev és a szokásos kampányrémek ellen, szinte közvetlenül a 2025. végi nemzeti konzultáció után indították útjára, a közmédia kedvét pedig sehogy se lehetett elvenni a szabálytalan kampányolástól. A petíciót négy nappal a választások előtt zárták le.

Ahogy az megszokott, a kormány a kampányeszköz költségeinek csak kisebb részét árulta el. Csak a postázási és a nyomdai – vagyis technikai – költségeket hozták nyilvánosságra. Postára, borítékra, csomagösszekészítésre a kormány 3,5 milliárd forintot költött, a nyomdai számlát a Balásy Gyula-féle New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. állította ki, 430 millió forintról. (Ez is drágult, legutóbbi 401 millió, az azelőtti 351 millió volt.)

Amit nem árultak el, hogy mennyiért reklámozták mindezt. Nem véletlenül. Ahogy azt korábban a 24.hu is megírta, a titkolt reklámkiadások a nemzeti konzultációk esetében az elmúlt években jellemzően újságírók és politikusok közérdekű adatigénylései nyomán váltak ismertté. Ezekkel a tételekkel rendre jelentősen megugrik a végösszeg: a reklámozásra a technikai költségek dupláját szokták költeni.

a Tisza-adóról szóló 2025-ös kérdőívnek a kormány által nyilvánosságra hozott költsége például 4 milliárd forint volt, miközben a reklámkampány további 8,3 milliárdba került. Ez már a Balásy-cégeken folyt át.

A konzultációt egyébként eredményesnek értékelték, jelentsen ez bármit. Mint írják, összesen 1 834 176 kitöltés érkezett: 1 686 941-en postai úton, 147 235-en pedig online küldték vissza válaszaikat. „Az orosz–ukrán háború finanszírozásával foglalkozó kérdésre a válaszadók 99,55 százaléka mondott nemet. Az ukrán állam finanszírozásával kapcsolatos kérdésre a visszaküldők 99,40 százaléka fejezte ki nemtetszését. A rezsiárak háború miatti emelésével foglalkozó harmadik kérdésben a válaszadók 99,37 százaléka válaszolt nemmel” – írták az oldalon.