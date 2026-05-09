Aki az összetöpörödött Fidesz-frakcióban búslakodó képviselőket nézi, talán el sem hiszi, hogy tudtak ők kacagni – nem is akárhogyan

A parlament szombati alakuló ülésének egyik ikonikus fotója lehet az Orbán-rendszer tizenhat éve után összetöpörödött és ellenzékbe szorult Fidesz frakciójáról készült fotónk mélabús Lázár Jánossal, csalódottan biggyesztő Szijjártó Péterrel és mogorva Pócs Jánossal.

A 16 év után ellenzékbe szorult Fidesz képviselői az alakuló ülésen Fotó: Bankó Gábor

A kép önmagában is látványos, de még sokatmondóbb, ha párba állítjuk azzal a fotóval, amit kollégánk 2024 februárjában készített szintén fideszes képviselőkről, szintén a parlamentben.

Bő két évvel ezelőtt a parlament azért ült össze, hogy a kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalin államfő utódját megválassza. Az ülés előtt Orbán Viktor szórakoztatta a kormánypárti képviselőket, akik mameluk hivatásukhoz méltóan harsány kacajjal fogadták a főnök poénkodását (ahogy az minden rendes munkahelyen is elvárható).

A fideszes mamelukok óriásit nevetnek Orbán Viktor poénján az Országgyűlésben 2024. február 26-án. Fotó: Németh Dániel/444

A két fotó kontrasztját még erősebbé teszi, hogy felületesen átnézve ez utóbbi képet úgy látom: a kacagó fideszesek egyike sem került be az új parlamentbe. (Ha tévednék, és találsz valaki az utóbbi képen, aki most is frakciótag, írd meg, hogy korrigálhassam magam.)