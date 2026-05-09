Bár korábban a szlovák lapok arról számoltak be, hogy Zelenszkij üzenetét viszi Robert Fico Moszkvába, a Kreml szerint üzenet nélkül érkezett a szlovák kormányfő a szombati győzelem napjára. Fico kihagyta a felvonulást, csak zárt körben találkozott Vlagyimir Putyinnal, akivel szóba került Ukrajna is - árulta el Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója. Hozzátette: a megbeszélésen a miniszterelnök tájékoztatta az elnököt és az orosz delegációt arról, hogy a napokban telefonon beszélt Zelenszkijjel, aki megosztotta vele a jelenlegi orosz-ukrán viszonnyal kapcsolatos nézeteit, de nem küldött vele semmilyen üzenetet.

Fico a találkozó utána arról beszélt, hogy miután a balti államok és Lengyelország nem engedélyezte a szlovák delegációt szállító repülőgép átrepülését a légterükön, Csehországon, Németországon és Svédországon keresztül érkezett az orosz fővárosba.

„Látom, hogy ismét kialakul egy vasfüggöny, de én a kölcsönösen előnyös, baráti kapcsolatokat támogatom. Meggyőződésem, hogy mind Szlovákia, mind az Oroszországi Föderáció a lehető legrövidebb időn belül lépéseket tehet a normális kapcsolatok helyreállítása érdekében”

- mondta. a szlovák kormányfő.