Így rohamozták meg az emberek a Kossuth teret a Magyarország alatt

Magyar Péter beszéde előtt nem sokkal, újabb nehezen felejthető jelenetet hozott a rendszerváltás, bizonyítva, mennyire érzi a képek és a szimbólumok fontosságát a Tisza Párt.

Miközben a meleg, roma énekesnő, Oláh Ibolya elkezdte énekelni a Magyarország című dalát, a Kossuth téren megnyitották a kordonokat, és az emberek berohantak a tér közepére, többen pedig szó szerint a vízen jártak:

Oláh Ibolya 2005. augusztus 20-án énekelte el a Geszti Péter által átdolgozott dalt, a Magyarországot, ami miatt sok politikai támadás érte. Erről 2022-ben azt mondta: „Abban az időben nagyon hittem ebben a dalban. Meg az emberekben is. Már nem merném előadni. És nem is fogom. Már nem hiszek az emberekben. Hittem, hogy lehet jó dolgokat csinálni, hittem az összetartásban.” Úgy látszik, ez is megváltozott.