Nyolc autó ütközött az M7-es autópályán, az M5-ösön kigyulladt egy kamion

Egy ráfutásos balesetben nyolc autó ütközött az M7-es autópálya 58-as kilométerénél, Székesfehérvár térségében, a Balaton felé vezető oldalon, az M5-ösön pedig kigyulladt és ég egy kamion – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetet szenvedett járművekben tizenheten utaztak. A mentők három sérültet találtak, két gyermek a fejét ütötte be, egy felnőtt pedig a mellkasát fájlalta. Mindhárom könnyű sérültet a székesfehérvári kórházba szállították. Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom, az Útinform közlése szerint több kilométeres torlódásra kell számítani.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion, valamint a rakománya az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében, a Budapest felé vezető oldalon. A 151-es kilométernél égő járműhöz riasztották tűzoltókat is,