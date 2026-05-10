Az ország egyik legnevesebb római jogásza Polt Péter és Varga Zs. András lemondását is kéri, amiért „a megbukott rezsim fenntartásához és továbbéléséhez asszisztáltak”

Földi András, az ELTE jogi karának professor emeritusa, az ország egyik legnevesebb római jogásza nyílt levélben kéri „a megbukott rezsim fenntartásához és továbbéléséhez asszisztáló” több alkotmánybíró és állami tisztséget betöltő jogász lemondását. Az állami tisztséget nem viselő Navracsics Tibortól és Szájer Józseftől pedig etikai tennivalókat vár el.

Földi a két fideszes politikus mellett Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének, Czine Ágnes, Horváth Attila és Schanda Balázs alkotmánybíróknak, Varga Zs. Andrásnak, a Kúria elnökének és Koltay Andrásnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének üzent. Valamennyiüket régóta ismeri. Azt írja a Facebookon, hogy 16 éve egyre nagyobb elképedéssel figyeli, hogy az említett kollégái milyen rezsim működéséhez asszisztálnak.

„Az elmúlt 16 évben fokról-fokra egyre elviselhetetlenebbé vált hazánkban a közhatalommal való rosszhiszemű és szisztematikus visszaélés, amelyet ilyen vagy olyan módon Mindnyájan elősegítettetek. Nektek már régen le kellett volna mondanotok az Általatok betöltött tisztségekről. Az idei áprilisi parlamenti választások egyértelmű eredménye, sőt üzenete alapján Számotokra is világossá kellett, hogy váljék: a magyarok többsége immár tökéletesen tisztában van azzal a dicstelen, sőt mondhatni kárhozatos szereppel, amelyet játszottatok a rezsim működtetésében, és amelytől a jelek szerint még most sem határolódtok el.”

Földi két alkotmánybíróról, Czine Ágnesről és Schanda Balázsról ír a legpozitívabban. Azért, mert szerinte párhuzamos és különvéleményeikkel számos alkalommal igyekeztek valamennyire védeni a jogállamiságot. Viszont nem csatlakoztak Szabó Marcel kollégájukhoz, aki lemondásra szólította fel Polt Péter elnököt, így Földi őket is lemondásra szólítja fel.

A professzor Navracsics Tiborról ír a legnegatívabban. Szerinte a leköszönő miniszter mandineres interjúja arról tanúskodik, hogy a politikus továbbra sem hajlandó szembenézni az őt terhelő súlyos felelősséggel. „Ezért engem nagyon zavar az, hogy az ELTE ÁJK folyosóin Téged továbbra is kari kollégaként kell majd látnom.”

Földi András a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az ELTE jogi karán 1981 óta tanít, 2003-ban kapta meg egyetemi tanári kinevezését. Az egyetemes jogtörténeti és a római jogi és összehasonlító jogi tanszéket is vezette, 2022 óta professor emeritusként tanít. Nevéhez fűződik – a Hamza Gáborral közösen írt – A római jog története és institúciói című tankönyv, ami évtizedek óta hagy életre szóló nyomot az elsőéves joghallgatók emlékezetében.