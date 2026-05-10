Tévedésből kivette egy beteg máját az orvos Floridában, majd miután a beteg elvérzett, meg akarta hamisítani a papírokat

A lépe helyett figyelmetlenségből a máját távolította el egy betegnek a műtétet végző sebész, aki ezért emberölés vádjával áll bíróság előtt Floridában. A páciens a műtőasztalon vérzett el a műhiba miatt - írja az NBC.

A 70 éves William Bryan 2024 augusztusában a feleségével nyaralt Floridában, amikor bal oldali fájdalmak miatt bementek a Miramar Beach-i kórházba. A család szerint a Thomas Shaknovsky nevű sebész sürgős lépeltávolítást javasolt, bár ők inkább hazamentek volna.

A férfi aztán a műtőasztalon halt meg, az azóta az orvosi engedélyét is elvesztő Shaknovskyt pedig a múlt hónapban vették őrizetbe, miután az ügyészek vádat emeltek ellene.

Az orvos annak ellenére is ártatlannak vallja magát, hogy elismeri, a lép helyett a májat távolította el. Meghallgatásán azt mondta, hogy a műtét rendkívül nehéz körülmények között zajlott: vér öntötte el a hasüreget, a megnagyobbodott vastagbél pedig akadályozta a látását. Az orvos szerint a páciens hirtelen erősen vérezni kezdett, majd leállt a szíve, ő pedig a káosz közepén próbálta megtalálni a vérzés forrását, amikor tévedésből a májat távolította el a lép helyett.

A vallomások szerint azonban az orvos arra utasított egy nővért, hogy az eltávolított szervet lépként címkézzék fel, noha a máj, a legnagyobb belső szerv, méretében a lép többszöröse. Az orvos azt mondta, annyira sokkos állapotba került a beteg halála miatt, hogy „nem tudta megkülönböztetni” a két szervet.

Az orvos ellen már egy évvel korábban is volt egy műhibavád: akkor azzal vádolták meg, hogy egy beteg mellékveséje helyett a hasnyálmirigyének egy részét távolította el, később pedig egy másik páciens halálával kapcsolatban is beperelték. Bryan halála után Shaknovsky elvesztette az orvosi engedélyét Floridában, a rendőrök már Lyft-sofőrként (az Uberhez hasonló fuvarozócég) vették őrizetbe, két utassal az autójában.