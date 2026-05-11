A Real Madrid legyőzésével spanyol bajnok a Barcelona

A Barcelona hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, ezzel pedig bebiztosította bajnoki címét.

A katalán csapat a története 29. bajnoki címét szerezte meg. Három fordulóval az idény vége előtt előnye tizennégy pont, amit a madridiak már nem dolgozhatnak le. A meccs elején, a 9. percben Marcus Rashford egy gyönyörű szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést, majd Ferran Torres növelte a hazaiak előnyét. A szünet után az eredmény már nem változott.

A bajnokság történetében először fordult elő, hogy a Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. A legutóbbi tíz szezonból a Barcelona ötöt nyert meg, szemben a Real négy aranyérmével. Az egyetlen csapat, ami képes volt beleszólni a két együttes párharcába, az Atlético Madrid volt 2021-ben. (via MTI)