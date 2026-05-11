Annyi a nyárias időnek, zivatarokkal indul a hét

A hét elején elbúcsúzhatunk a nyárias időjárástól, egy hidegfront hatására jócskán visszaesik a hőmérséklet, és sokfelé várható eső, zápor – írja az Időkép előrejelzése.

Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A viharokat felhőszakadás, illetve apró szemű jég is kísérheti, helyenként akár 20–30 milliméter csapadék is hullhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20–26 fok várható, de a záporok, zivatarok után hirtelen több fokkal hűvösebbé válhat az idő.

Kedden markáns hidegfront érkezik: sokfelé lehet eső, zápor, keleten és délkeleten zivatar is kialakulhat, majd estére nyugat felől egyre több helyen megszűnik a csapadék. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és megérkezik a hidegebb légtömeg. Emiatt sokfelé erős, helyenként viharos széllökésekre kell készülni. Napközben 12 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, szerdára virradóra pedig 0 és 7 fok közé hűlhet a levegő, de a fagyzugos területeken gyenge fagy sem kizárt.

Míg egyes területeken kedden éjfélig akár 20–30, helyenként 40 millimétert meghaladó csapadék is hullhat – főként az ország keleti, északkeleti harmadában, valamint a délnyugati régiókban –, addig máshol ennek csupán töredéke, akár csak néhány milliméter eső várható.