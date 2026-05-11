Egy jordán férfi Budapestről károsított meg online egy amerikai bankot

Amerikai bankot károsított meg Budapestről egy jordán férfi, aki egy kiemelt ügyfél bankkártya-adatait felhasználva 308 alkalommal kísérelt meg online visszaéléseket, összesen több mint 721 ezer dollár, átszámítva 217 millió forint értékben – írja az MTI a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye alapján.

A tájékoztatás szerint egy amerikai pénzintézet az év elején tett feljelentést a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztályánál, az FBI magyarországi kirendeltségén keresztül. A bank azt jelezte, hogy egyik kiemelt ügyfelük számlájáról jogosulatlanul emeltek le különböző összegeket, ezért információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indult büntetőeljárás.

A bank dokumentumaiból kiderült, hogy a visszaélések 2024 januárja és 2025 decembere között történtek, az ügyfél hitelkártya-adatait felhasználva. A nyomozás során azt is megállapították, hogy az elkövető összesen 308 alkalommal próbált meg online csalásokat végrehajtani, összesen 721 415 dollár értékben. A férfi különböző vásárlásokat és foglalásokat intézett, amik során a megszerzett hitelkártyaadatokat használta fizetésre.

A hatóság szerint a jogellenes tranzakciók jelentős része egy nemzetközi szállásközvetítő oldalon történt. A csalásokhoz használt IP- és e-mail-címek magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek, a nyomozók pedig egy magyar telefonszámot is összefüggésbe hoztak az ügyekkel. Ezt az elérhetőséget tavaly decemberben adták meg egy bérelt budapesti apartmanhoz kapcsolódóan.

A nyomozás így hamar elvezetett egy 27 éves jordán férfihoz, aki budapesti tartózkodási engedéllyel rendelkezett. A nyomozók május 6-án fogták el. A házkutatás során lefoglalták a bűncselekményekhez használt elektronikai eszközöket, emellett az ingatlanban kábítószergyanús anyagmaradványokat is találtak. Az elektronikai eszközökön jelenleg adatmentést végeznek, a lefoglalt anyagokat pedig szakértők vizsgálják. A férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással és kábítószer-birtoklással gyanúsították meg. Őrizetbe vették, letartóztatását pedig a bíróság elrendelte.