Hajdú Péter befejezné a gazemberezést és a poloskázást, és újraépítené a szétszakadt barátságokat

Hajdú Péter videóban mondta el, hogy új korszak indul: itt az ideje a szétszakadt barátságok újraépítésének; a gazemberezés, a poloskázás és a szatyorfingozás befejezésének; egymás megalázásának. Itt az ideje leülni és meghallgatni a másikat, mivel a választásnak vége, megalakult az új kormány.
„Attól, hogy nem a mi csapatunk jutott ki a BL-be, még a magyar csapatnak kell drukkolnunk, és ugyanígy Magyarországnak is együtt kell szurkolnunk, mert ez a mi hazánk”
– mondta Hajdú, aki sok sikert kívánt a győzteseknek, a veszteseknek pedig jó önvizsgálatot és jó megújulást. Végezetül bejelentette, hogy az ő életében is minden visszatér a régi kerékvágásba:
„Én is folytatom a műsoraimat a Frizbi TV YouTube-csatornán, visszatér a Frizbi, és megy tovább a Beköltözve Hajdú Péterhez is a YouTube-on és a LifeTV-n egyaránt.”
Ebből tehát arra lehet következtetni, hogy Hajdú és a Mandiner rövid együttműködése is véget ért: a bevallottan Fidesz-szimpatizáns műsorvezető alig két hónapja jelentette be, hogy a Frizbi a Mandiner YouTube-csatornájára költözik. Kampánybeli ténykedéséből az Orbán Viktorral készített felcsúti interjúja kapta a legnagyobb visszhangot, illetve Szabó Bence bejelentése, aki elmondta, annak idején ő nyomozott Hajdú adócsalási ügyében.
