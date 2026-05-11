Két ember halálát is medvetámadás okozhatta Erdélyben

Az észak-erdélyi Beszterce-Naszód megyében azután kérték a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását a Romániában védett állat kilövéséhez, hogy a helyi hatóságok szerint halálosan megsebesített egy 53 éves asszonyt. A nő holtestét a Telcs (Telciu) községhez tartozó Bükkös (Bichigiu) település határában találták meg pénteken egy szintén elpusztult szarvasmarha tetemével együtt, a helyi hatóságok szerint mindkettőjük halálát medvetámadás okozhatta.

Stelian Dolha prefektus szerint a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly, az optimális létszám hat egyed lenne.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok múlt héten Hargita megyében is, ahol múlt vasárnap egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Itt a helyszínelő rendőrökre is rátámadt egy medve, melyet végül zajcsapással űztek el.

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) adatai szerint Romániában az elmúlt időszakban megnőtt a medvék lakott területen való jelenléte miatt kiadott telefonos riasztások száma. A legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne. A településekre bejáró vadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, ebből több mint tíz halállal végződött. (MTI)