Megújul a kormany.hu: „Nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda”

Cikkünk írásakor a kormany.hu felületén még mindig Orbán Viktor a miniszterelnök és szinte minden közlemény a kampányoló Fidesz-KDNP üzeneteit harsogja. De a nyitóképen már az virít, hogy:

A kormányzati kommunikáció a jövőben új alapelvek szerint működik tovább – kezdődik a közlemény. „Az elmúlt években a közpénzből működtetett állami kommunikáció sok esetben pártpolitikai kampányok eszközévé vált. A kormany.hu és más állami felületek gyakran váltak gyűlöletkeltő, félelemkeltő, a nemzetet megosztó pártpolitikai üzenetek felületeivé. Sokan érezhették úgy, hogy az állam kommunikációja nem hozzájuk szól, hanem ellenük. Ezen változtatni fogunk” – írja Magyarország Kormánya.

A közlemény szerint az oldal a jövőben a közérdekű tájékoztatás alapelveire épül:

  • hiteles és ellenőrizhető információkra,
  • átlátható kormányzati működésre,
  • nyugodt és emberséges hangnemre,
  • valamint arra a meggyőződésre, hogy az állam minden magyar emberé.
