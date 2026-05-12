A szolgálati helyén lett rosszul a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitány, nem tudták megmenteni az életét

Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitány a szolgálati helyén, munkavégzés közben rosszul lett, kórházba szállították, de a gondos orvosi ellátás ellenére életét vesztette – írja a Police.hu. A főkapitány 54 éves volt.

A rendőrségi honlapon közzétett rövid életrajza szerint Gulyás Zsolt a pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédség hivatásos állományában, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot különböző vezetői beosztásokban. 2008. január 1-jén az integrációval került a rendőrséghez, közelebbről a Bács-Kiskun megyei kapitánysághoz szolgálatvezetőként. 2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, majd 2019-től a Baranya, 2022. december 1-jétől a Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatait látta el.

Gulyás Zsolt Forrás: Police.hu

„A tábornok több mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet, nagy munkabírású, kiváló kollégát veszítettünk el a személyében”, írják a nekrológban.

A főkapitány haláláról előzőleg a közösségi oldalán beszámolt Pósfai Gábor, az új belügyminiszter is.