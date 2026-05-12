Az ENSZ szerint egyelőre nincs jele annak, hogy egy nagyobb hantavírus-járvány kezdetét látnánk

Az ENSZ egészségügyi ügynökségének vezetője szerint „nincs jele” annak, hogy egy nagyobb hantavírus-járvány kezdetét látnánk, nyilatkozta ezt miután az utolsó utasokat is evakuálták a betegség sújtotta óceánjáróról. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azonban arra figyelmeztetett a BBC cikke szerint, hogy

„természetesen a helyzet megváltozhat, és a vírus hosszú lappangási ideje miatt lehetséges, hogy a következő hetekben több esetet is láthatunk.”

Május elején derült ki, hogy három ember meghalt az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius nevű óceánjárón hantavírus-járvány miatt, és azóta összesen hét ember fertőzöttségét állapították meg.

Az MV Hondius Tenerife partjainál Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

A hantavírusokat általában rágcsálók hordozzák, de az andoki törzs – amellyel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a hajó utasainak egy része Dél-Amerikában fertőződött meg – emberre történő átvitele is lehetséges. A tünetek lehetnek láz, extrém fáradtság, izomfájdalmak, gyomorfájdalom, hányás, hasmenés és légszomj. A WHO tisztviselői korábban is azt mondták, hogy egy nagyobb járvány kockázata nagyon alacsony.

Az elmúlt napokban összesen 122 utast és személyzetet szállítottak haza Hollandiába és hazájukba. Az Oceanwide Expeditions közlése szerint hétfő estig 27 ember maradt a hajón – 25 fős személyzet és két egészségügyi személyzet tagja. Közöttük 17 fő a Fülöp-szigetekről, négy Hollandiából (köztük a két orvosi személyzetből), négy Ukrajnából, egy Oroszországból és egy Lengyelországból érkezett.