Eddig 29 milliárd dollárba került az iráni háború a Pentagon szerint

Egy magas rangú Pentagon-tisztviselő közlése szerint eddig 29 milliárd dollárba, vagyis jelenlegi árfolyamon több mint 8800 milliárd forintba került az Egyesült Államok február 28-án indított iráni háborúja. Ez 4 milliárddal magasabb az április 25-én közöltnél.

Már csak hat hónap van hátra az amerikai félidős választásokig, amelyeken Donald Trump republikánusai nehéz küzdelemre számíthatnak a képviselőházi többségük megtartásáért, a demokraták a közvélemény-kutatásokban előkelő helyen állnak, miközben megpróbálják a háborút a megélhetési költségekkel összefüggésbe hozni.

Jules Hurst, aki a számvevőszék feladatait látja el, azt nyilatkozta a törvényhozóknak, hogy ez a 29 milliárd dolláros költség magában foglalja a berendezések korszerűsített javítását és cseréjét, valamint az üzemeltetési költségeket is.

„A vezérkari főnökök és a számvevőszéki csapat folyamatosan vizsgálja ezt a becslést” – mondta Hurst. Az azonban nem világos, hogyan jutott a Pentagon a 29 milliárd dolláros összegre. Egy forrás márciusban ugyanis azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy Trump kormányának becslése szerint a háborúnak csak az első hat napja legalább 11,3 milliárd dollárba került. (Reuters)