Lelőttek a TEK-esek egy 72 éves férfit Monoron

A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. május 11-én délután egy 72 éves férfivel szemben intézkedtek a Monori Rendőrkapitányság rendőrei, mivel több lakossági bejelentés érkezett zavart és agresszív viselkedéséről – áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

Eszerint a lakóhelyére érkező rendőröket a férfi az élet kioltására alkalmas késsel fenyegette, így a rendőrök a Terrorelhárítási Központ közreműködését kérték.

A TEK nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni. Aki azonban nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra. Ezt követően az épületből az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába. A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet viszonozták, a férfit eltalálták a felsőtestén, aki a helyszínen életét vesztette. Ellátását a helyszínen lévő egészségügyi szakemberek azonnal megkezdték, de életét a helyszínre érkező mentők sem tudták megmenteni.

A lőfegyvernek látszó pisztoly Forrás: KNYF

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult nyomozás. Ennek érdekeire figyelemmel további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható.