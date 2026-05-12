Magyar szexuáliserőszak-tevőt fogtak Tenerifén, három évvel ezelőtt tűnt el

Áprilisban került a célkörözési nyomozók látókörébe és a rendőrség körözési toplistájára a 37 éves magyar K. Gy. S., írja a Police.hu. A Fővárosi Törvényszék adott ki vele szemben nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot, mivel nem kezdte meg a többszörösen minősített, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt jogerősen kiszabott nyolc év fegyházbüntetésének letöltését.

Az elkövető 2023-ban vált a hatóságok számára elérhetetlenné, azóta nem sikerült őt felkutatni.

A célkörözési osztály április 28-án eljárást indított K. Gy. S. tartózkodási helyének megállapítására. Mivel a felderítés alapján feltételezhető volt, hogy a körözött külföldre menekült, intézkedtek arról is, hogy felkerüljön az Európa legveszélyesebb bűnözőit tartalmazó EU Most Wanted listára.

Az Europol által fenntartott EU Most Wanted oldalon ritkán szerepel ilyen aljas szándékú bűncselekmény elkövetője, ezért a közzétételt követően rövid időn belül több bejelentés is érkezett a nyomozókhoz a körözött tartózkodási helyéről, olvasható a hírben.

Az információk több ponton is egyeztek a felderítési adatokkal, ezért a fejvadászok az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül felvették a kapcsolatot a spanyol társszervvel.

A bűncselekmény jellege miatt a spanyol célkörözési egység azonnal reagált, és a kapcsolatfelvételt követő napon összehangolt nemzetközi akció keretében elfogta a célszemélyt a dél-tenerifei Los Abrigos településen. Kiadatásáról a spanyol bíróság dönt. (Police.hu)