Megérkeztek a Sulyok-mentes miniszteri fotók, Magyaréknak még a fura végeredmény is megérte, csak ne legyen a képeken az államfő

Kora délután Sulyok Tamás államfő átadta a kinevezéseket az új minisztereknek, az élő közvetítésen pedig az látszott, hogy az új miniszterek egyesével kimennek az államfőhöz, átveszik a dokumentumot, kezet ráznak vele, majd odébb mennek és fura szögbe állnak be Magyar Péterrel azért, hogy Sulyok ne legyen a képeken.

Itt írtunk erről cikket, a közvetítésen pedig ez így nézett ki:

A korábbi cikkünkben azt találgattuk, hogy vajon Sulyok elé állnak be, és kitakarják őt, vagy az államfő a fotózás szöge miatt simán nem lesz rajta a képeken.

Utóbbi lett a megoldás, íme egy az MTI miniszteres képeiből:

Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A legviccesebb, hogy Sulyok az első fényképre Bóna Szabolcs mellé még besasszézott, de a végeredményen ez nem látszik.

Kép a közvetítésből:

Sulyok Tamás Bóna Szabolcs mellé még beállt, de a végeredményre ez nem volt hatással Fotó: Magyar Péter Youtube

Végeredmény:

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA



