Megérkeztek a Sulyok-mentes miniszteri fotók, Magyaréknak még a fura végeredmény is megérte, csak ne legyen a képeken az államfő

Kora délután Sulyok Tamás államfő átadta a kinevezéseket az új minisztereknek, az élő közvetítésen pedig az látszott, hogy az új miniszterek egyesével kimennek az államfőhöz, átveszik a dokumentumot, kezet ráznak vele, majd odébb mennek és fura szögbe állnak be Magyar Péterrel azért, hogy Sulyok ne legyen a képeken.
Itt írtunk erről cikket, a közvetítésen pedig ez így nézett ki:
A korábbi cikkünkben azt találgattuk, hogy vajon Sulyok elé állnak be, és kitakarják őt, vagy az államfő a fotózás szöge miatt simán nem lesz rajta a képeken.
Utóbbi lett a megoldás, íme egy az MTI miniszteres képeiből:
A legviccesebb, hogy Sulyok az első fényképre Bóna Szabolcs mellé még besasszézott, de a végeredményen ez nem látszik.
Kép a közvetítésből:
Végeredmény: