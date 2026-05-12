Sulyok magányosan ácsorogva nézte végig újra és újra, hogy az új miniszterek direkt úgy állnak be fotóra, hogy ő ne látszódjon a képen

Kora délután a Tisza-kormány miniszterei a Sándor-palotában vették át megbízólevelüket. Magyar Péter a választások óta többször is követelte Sulyok Tamás államfő lemondását arra hivatkozva, hogy az Orbán-kormány bábelnöke, és azt is kérte tőle, hogy ne fotózkodjon az új miniszterekkel.

A gyakorlatban ez aztán úgy nézett ki, ahogy az az alábbi képeken látszik. A miniszterek egyenként kimentek az egymás mellett álló Sulyok-Magyar pároshoz, átvették az átvennivalót, kezet fogtak, majd jött a lényeg: Magyar minden miniszterrel olyan szögben állt be a fotóhoz, hogy Sulyok ne legyen benne a képben. Hogy a nagy trükk lényege az, hogy

  1. Sulyok elé álltak be, és az államfőt kitakarják a testükkel, vagy az, hogy
  2. olyan szögben készül a fotó, hogy Sulyok be se fér a képre,

az majd a kész fotókból derül ki.

Sulyok Tamás mindenesetre nem nagyon vette a szívére a dolgot a felvételek alapján, csak állt, nézett, majd mintha mi sem történt volna, jött a következő miniszter, akit ugyanúgy mosolyogva köszöntött és kezdődött elölről a kör.


