Ópusztaszeren tartják az első kormányülést

Magyar Péter az új kormány első, szerda 15 órakor kezdődő üléséről azt írja:

„A kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódunk a jelenlegi helyzetről, majd döntünk a rövidtávon szükséges intézkedésekről és elrendeljük a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását.”

Kligl Sándor szobrászművész által készített Árpád és vezérei szoborcsoport az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2019. augusztus 2-án. Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

A miniszterelnök szerint ezekről lesz szó:

A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről.

Megkezdjük az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását.

A kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről.

A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.

A kormányfő azt írja, az ülés után tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.