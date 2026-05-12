„Sikeres a Belügyminisztérium épületlátogatási programja” – szól Pintérék utolsó közleménye, miután a Tisza videós bejárást tartott a pénzszórásról

Magyar Péter és több tiszás képviselő, illetve miniszter a hétfői nyilvános Karmelita-bejárás után éjszaka a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium és a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeibe is ellátogatott. A miniszterelnök a luxuskörülményekről videót is közzétett.

Pintér Sándor 2023-ban
Fotó: Németh Dániel/444

Nem sokkal azután, hogy megalakult a Magyar-kormány, a Pintér Sándor-féle Belügyminisztérium kiküldte valószínűleg utolsó közleményét, ami nyilvánvalóan a megosztott felvételekre reagál. Így szól:

„A Belügyminisztérium elkötelezett a magyar építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium történelmi falai között zajló látogatói programra.

A tárca a Szentháromság téri épület használatba vétele, 2025 februárja óta teszi lehetővé a közigazgatás dolgozóinak, a nagyközönségnek, illetve a fizetős látogatóknak »A Rézvitézek oltalmában - Séta az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium történeti tereiben« elnevezésű sétát és szakmai tárlatvezetést. A program célja, hogy az érdeklődők bepillantást nyerhessenek a budai Várnegyed egyik legimpozánsabb műemlék épületének reprezentatív tereibe és megismerhessék annak hányatott, ám dicső múltját.

A nagy érdeklődésre való tekintettel tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy ily módon összességében 1878 főt fogadtunk a minisztérium falai között. Az épület történelmi jelentősége és a felújított terek látványa iránti folyamatos érdeklődés visszaigazolja a kezdeményezés létjogosultságát.

Ezúton jelezzük, hogy a korábban már regisztrált látogatóinkat a továbbiakban is változatlanul, a rögzített időpontokban várjuk a vezetett sétákra.

A Belügyminisztérium továbbra is fontosnak tartja, hogy a középületekben rejlő nemzeti kincseinket - a hivatali munka zavartalanságának biztosítása mellett - a szélesebb közönség számára is elérhetővé tegye.”

Pintérék szerint tehát 15 hónap alatt 1878 látogató – amiben benne vannak a közigazgatás dolgozók, a nagyközönség és a fizetős látogatók – nagy érdeklődés és siker.

